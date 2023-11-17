وزير الشباب والرياضة ينعى لاعبًا بفريق نادي أكتوبر بمدينة رأس غارب

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- Youm7) نعى أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة ، ببالغ الحزن والأسى؛ اللاعب محمد خلف الله من فريق مواليد 2009، بنادي أكتوبر الرياضي بمدينة رأس غارب.
كان اللاعب والذي يدرس بمدرسة على بن أبى طالب بالصف الثالث الإعدادي 15 سنة، يخوض مباراة بدوري المنطقة، وجاءت الوفاة طبيعية نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.
وتقدم وزير الشباب والرياضة بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر
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