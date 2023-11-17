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وزير الشباب والرياضة ينعى لاعبًا بفريق نادي أكتوبر بمدينة رأس غارب

11/17/2023 2:28:31 PM
(MENAFN- Youm7) نعى أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة ، ببالغ الحزن والأسى؛ اللاعب محمد خلف الله من فريق مواليد 2009، بنادي أكتوبر الرياضي بمدينة رأس غارب.



كان اللاعب والذي يدرس بمدرسة على بن أبى طالب بالصف الثالث الإعدادي 15 سنة، يخوض مباراة بدوري المنطقة، وجاءت الوفاة طبيعية نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.



وتقدم وزير الشباب والرياضة بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر












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