الأهلى يهزم هليوبوليس فى دورى محترفى اليد

(MENAFN
- Youm7) فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره هليوبوليس بنتيجة 36/28
فى الجولة الثانية عشرة لدورى المحترفين للموسم المحلى 2023/2024 .
وعاد دورى محترفى كرة اليد للرجال مجددا للحياة اليوم الجمعة ، بعد فترة توقف ، بسبب مشاركة الأهلى فى السوبر جلوب بالسعودية فى الفترة من 7 وحتى 12 من نفس الشهر، فضلا عن خوض المنتخب وديتين أمام منتخب الماكينات بمعسكر ألمانيا استعدادا لأفريقيا.
ويتصدر فريق كرة اليد بالنادى الأهلى جدول ترتيب دورى المحترفين للرجال برصيد36
نقطة حتى الآن، بعد خوض 12 جولة، محققاً العلامة الكاملة بالفوز فى جميع اللقاءات.
وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.
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