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الأهلى يهزم هليوبوليس فى دورى محترفى اليد

11/17/2023 2:28:31 PM
(MENAFN- Youm7) فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره هليوبوليس بنتيجة 36/28
فى الجولة الثانية عشرة لدورى المحترفين للموسم المحلى 2023/2024 .



وعاد دورى محترفى كرة اليد للرجال مجددا للحياة اليوم الجمعة ، بعد فترة توقف ، بسبب مشاركة الأهلى فى السوبر جلوب بالسعودية فى الفترة من 7 وحتى 12 من نفس الشهر، فضلا عن خوض المنتخب وديتين أمام منتخب الماكينات بمعسكر ألمانيا استعدادا لأفريقيا.



ويتصدر فريق كرة اليد بالنادى الأهلى جدول ترتيب دورى المحترفين للرجال برصيد36
نقطة حتى الآن، بعد خوض 12 جولة، محققاً العلامة الكاملة بالفوز فى جميع اللقاءات.



وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.












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