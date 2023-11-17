بسنت حميدة وهنا جودة وسارة سمير ضمن قائمة فوربس للشخصيات الأكثر تأثيرا تحت 30 عامًا

MENAFN - Youm7) تواجد 3 لاعبات من مصر ضم مجموعة من أكثر الشباب المبدعين تحت سن 30 عامًا في مجال الترفيه حسب موقع فوربس بالشرق الأوسط.

وضمت القائمة 3 لاعبات من مصر وهم:

بسنت حميدة

وفازت العداءة المصرية بميدالية ذهبية في سباق 200 متر سيدات في بطولة (FBK) لألعاب القوى في هولندا عام 2023، مسجلة رقمًا قياسيًا جديدًا بواقع 22.41 ثانية. كما حصلت بسنت على ميداليتين ذهبيتين في سباقي 100 و200 متر في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط لعام 2022، لتصبح أول مصرية تفوز بالميدالية الذهبية في سباق 100 متر

وفي عام 2022، تم تعيينها سفيرة للمبادرة العالمية للأمم المتحدة

في نسختها المصرية (شباب بلد).

سارة سمير

فازت الرباعة المصرية بميدالية برونزية في دورة الألعاب الأولمبية ريو 2016 عن وزن 69 كجم، لتصبح أول لاعبة عربية تفوز بميدالية أولمبية لرفع الأثقال. كما حازت على الميدالية الذهبية في منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال عن وزن 76 كجم للسيدات، لعامي 2022 و2023 في كولومبيا والسعودية على التوالي. وحصلت على ثالث لقب قاري لها في منافسات الكبار، في مايو 2023 بعد فوزها بالبطولة الأفريقية لرفع الأثقال.

وتحتل سارة سمير حاليًا المركز الثالث في تصنيف الاتحاد الدولي لرفع الاثقال (IWF) لعام 2023 على مستوى الكبار عن وزن 81 كجم.

هنا جودة

بدأت جودة لعب تنس الطاولة في الرابعة من عمرها وفي عام 2022، حين بلغت 14 عامًا، أصبحت أصغر لاعبة تحصد لقبًا قاريًّا بعد فوزها بكأس أفريقيا لتنس الطاولة في منافسات فردي السيدات. وفي سبتمبر 2023، تأهلت لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 عقب فوزها ببطولة أفريقيا لتنس الطاولة لفردي السيدات 2023. وقد احتلت المرتبة الثانية في تصنيف الاتحاد الدولي لتنس الطاولة (ITTF) لفئة الفردي تحت 17 عامًا، والمرتبة 31 عن فردي السيدات، في أكتوبر 2023.



