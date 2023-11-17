الأهلي يفحص أكرم توفيق قبل مران الأحد استعدادًا لمواجهة ميدياما الغاني

MENAFN - Youm7) يخضع أكرم توفيق لاعب الأهلي لفحص طبي قبل مران الفريق بعد غدٍ، الأحد، لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية وعدم معاناته من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا وكانت عبارة عن كدة في الركبة.

وغاب أكرم توفيق عن مباراة الأهلي والجونة الأخيرة في الدوري التي أقيمت مساء السبت الماضي وانتهت بالتعادل بهدف لمثله، حيث اشتكى اللاعب من كدة بسيطة في الركبة فضّل الجهاز الفني على أثرها بالتنسيق مع الجهاز الطبي إراحة اللاعب من مباراة الجونة حتى لا تتفاقم إصابته.

وتبدو إصابة أكرم توفيق بسيطة حسب تشخيص الجهاز الطبي لكن اللاعب سيخضع لفحص طبي قبل مران الأحد على سبيل الاطمئنان قبل المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

ويبدأ الأهلي مساء بعد غد ، الأحد، الاستعداد لمباراة ميدياما الغاني المقرر لها التاسعة من مساء السبت بعد المقبل الموافق 25 نوفمبر الجاري في ضربة البداية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ، علماً بأن الأهلي حامل اللقب يلعب في المجموعة الرابعة رفقة ، شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.



