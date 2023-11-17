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الأهلى يفوز على الزمالك بنتيجة 75 / 64 بدوري مرتبط السلة

11/17/2023 2:28:31 PM
(MENAFN- Youm7) حقق فريق الأهلى لكرة السلة الفوز على نظيرة الزمالك بنتيجة 75 / 64
في المباراة التي تجمع الفريقين منذ قليل على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر بالدور ربع نهائي دوري المرتبط للمحترفين.

وكان حسم النادي الأهلي صعوده إلى نصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة، بعد فوز فريق المرتبط على نظيره في الزمالك بنتيجة 72-58.

وكان الزمالك قد تقدم في الشوط الأول بنتيجة 32-29، قبل أن يعود الأهلي في الثاني.

جاء ذلك بعد فوز فريق تحت 18 سنة على الزمالك في المباراة الأولى بنتيجة 72-56، ثم فوز الفريق الأول على الأبيض بنتيجة 88-66 في المباراة التي أقيمت على صالة عبد الرحمن فوزي بنادي الزمالك، وشهدت أزمة أوجوستي بوش مدرب الأهلي.

فاز فريق كرة السلة بالنادي الأهلي على نظيره الزمالك بنتيجة 72-58 في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات ربع نهائي دوري المرتبط للمحترفين، والتي شهدتها صالة حسن مصطفى، وكان التفوق لصالح الفريق الأحمر.

وبتلك النتيجة يتأهل فريق رجال سلة الأهلي إلى نصف النهائي الخاص بدوري المرتبط دون النظر إلى نتيجة مباراة الكبار التي ستقام حاليا على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر .








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