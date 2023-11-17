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أمير قطر يبحث مع ملك البحرين العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة

11/17/2023 2:28:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 17 - 11 (كونا) -- بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى اليوم الجمعة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لا سيما تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال الديوان الأميري القطري في بيان إن أمير قطر تلقى اتصالا هاتفيا من أخيه ملك مملكة البحرين جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها.
وأضاف البيان أن الجانبين بحثا كذلك المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لا سيما تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويقوم رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن حاليا بزيارة رسمية إلى المنامة أجرى خلالها مباحثات مع ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد حيث أكدا ضرورة الوقف الفوري للحرب في قطاع غزة وحماية المدنيين وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع وفقا للقانون الإنساني الدولي. (النهاية)

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