-->

Saturday, 18 November 2023 07:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ممثل السياسة الخارجية الأوروبية يؤكد ضرورة عدم التهجير القسري للفلسطينيين من غزة

11/17/2023 2:28:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 17 - 11 (كونا)-- شدد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الجمعة على ضرورة عدم التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به بوريل خلال لقائه في رام الله رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية.
وقال بوريل إنه لا يمكن إنهاء دورة العنف وخلق مستقبل أفضل إلا عبر حل سياسي فقط مشددا على ضرورة عدم التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة وعدم فصل القطاع عن القضية الفلسطينية وضرورة عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة.
وبين أن هناك الآلاف من الضحايا المدنين من الأطفال والنساء ونقصا في الوقود والغذاء والمياه مشيرا إلى أنه "على إسرائيل احترام القانون الدولي الإنساني".
ومن جانبه جدد رئيس الوزراء الفلسطيني المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإيصال المساعدات وعودة النازحين إلى بيوتهم في شمال القطاع وربط شبكة المياه والكهرباء.
وقال اشتيه إن ما يجري في قطاع غزة هو قتل جماعي وانتهاك للقانون الدولي الإنساني وعلى الكيان الإسرائيلي المحتل وقف جرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار اشتية إلى الأوضاع في القطاع "حيث لا يتوفر لا ماء ولا طعام والشعب يموت من الجوع والعطش فيما يقوم الاحتلال بقصف المستشفيات".
وأكد اشتية أن أي حل سياسي يجب أن يكون شاملا وأن قطاع غزة جزء من أراضي دولة فلسطين مشددا على جاهزية القيادة الفلسطينية للانخراط في أي مسار سياسي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل الاراضي الفلسطينية. (النهاية)

ن ق / م م ج




MENAFN17112023000071011013ID1107448289

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث