ممثل السياسة الخارجية الأوروبية يؤكد ضرورة عدم التهجير القسري للفلسطينيين من غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 17 - 11 (كونا)-- شدد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الجمعة على ضرورة عدم التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به بوريل خلال لقائه في رام الله رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية.
وقال بوريل إنه لا يمكن إنهاء دورة العنف وخلق مستقبل أفضل إلا عبر حل سياسي فقط مشددا على ضرورة عدم التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة وعدم فصل القطاع عن القضية الفلسطينية وضرورة عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة.
وبين أن هناك الآلاف من الضحايا المدنين من الأطفال والنساء ونقصا في الوقود والغذاء والمياه مشيرا إلى أنه "على إسرائيل احترام القانون الدولي الإنساني".
ومن جانبه جدد رئيس الوزراء الفلسطيني المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإيصال المساعدات وعودة النازحين إلى بيوتهم في شمال القطاع وربط شبكة المياه والكهرباء.
وقال اشتيه إن ما يجري في قطاع غزة هو قتل جماعي وانتهاك للقانون الدولي الإنساني وعلى الكيان الإسرائيلي المحتل وقف جرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار اشتية إلى الأوضاع في القطاع "حيث لا يتوفر لا ماء ولا طعام والشعب يموت من الجوع والعطش فيما يقوم الاحتلال بقصف المستشفيات".
وأكد اشتية أن أي حل سياسي يجب أن يكون شاملا وأن قطاع غزة جزء من أراضي دولة فلسطين مشددا على جاهزية القيادة الفلسطينية للانخراط في أي مسار سياسي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل الاراضي الفلسطينية. (النهاية)
ن ق / م م ج
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