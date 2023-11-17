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ملف إيران النووي أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجددا الأربعاء المقبل

11/17/2023 2:28:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 17 - 11 (كونا) -- أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الجمعة أن مجلس محافظيها سيعقد الأربعاء المقبل اجتماعا دوريا لبحث مدى التزام الدول الأعضاء لاسيما إيران وكوريا الشمالية بنظام الضمانات الشامل الذي تطبقه الوكالة.
وذكرت الدائرة الإعلامية للوكالة في بيان أن الاجتماع سيناقش بشكل مستفيض التقرير الأخير للمدير العام للوكالة رافائيل غروسي بشأن مسألة التحقق والرصد في إيران في ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2231 (2015).
وقال البيان إن مجلس المحافظين وهو ثاني أعلى سلطة في الوكالة بعد المؤتمر العام سيبحث خلال الاجتماع أيضا في بند تطبيق الضمانات مع كل من كوريا الشمالية وسوريا إضافة إلى النظر في تقرير مفصل حول أيران أعدته الوكالة حول مدى التزام طهران باتفاقية ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وجاء في البيان أن المجلس سيبحث كذلك مسألة السلامة النووية والأمن والضمانات في أوكرانيا ومسالة نقل المواد النووية في سياق اتفاقية (أوكوس) - وهي شراكة دفاعية وقعتها أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة في 15 سبتمبر 2021 ل"حماية مصالحها" في المحيط الهندي بالإضافة إلى ضماناتها في جميع الجوانب بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأشار البيان إلى أنه من المقرر أن يعقد المدير العام للوكالة مؤتمرا صحفيا الأربعاء المقبل يطلع فيه وسائل الإعلام على آخر تطورات عمليات التحقق والرصد الذي تقوم بها الوكالة في عدد من دول العالم وفي مقدمتها إيران.
وكان غروسي قد أكد أن قضايا الضمانات العالقة في إيران تنبع من التزاماتها بموجب اتفاق الضمانات لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتحتاج إلى حل حتى تكون الوكالة في وضع يمكنها من تقديم ضمانات بأن برنامج إيران النووي للأغراض السلمية حصرا.
وأعرب المدير العام للوكالة عن الأسف مجددا لعدم إحراز أي تقدم في حل قضايا الضمانات المعلقة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
وأوضح أن إيران لم تنفذ التزاماتها فيما يتعلق بتزويد الوكالة بتفسيرات موثوقة من الناحية الفنية حول مصدر جزيئات اليورانيوم ذات الأصل البشري في مواقع (فارامين) و(تركيز آباد).
وأكد أنه ما لم تقدم إيران تفسيرات موثوقة من الناحية التقنية لوجود جزيئات اليورانيوم في مواقع غير معلنة وتبلغ الوكالة بالمكان الحالي للمواد النووية أو المعدات الملوثة فلن تتمكن الوكالة من تأكيد صحة واكتمال إعلانات إيران بموجب اتفاق الضمانات الخاص بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وقال غروسي "لقد مر عام الآن ولم توضح إيران جميع قضايا الضمانات المعلقة".
ووفقا للتقرير فان المدير العام يشعر بقلق بالغ إزاء قيام ايران على ما يبدو "بتجميد" تنفيذ البيان المشترك الصادر في 4 مارس 2023 خلال فترتي الإبلاغ الماضيتين ويشكك في التزام ايران المستمر بتنفيذه.
وأدان المدير العام للوكالة بشدة سحب إيران المفاجئ لأسماء العديد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة ويرى أن موقف طهران يتعارض بشكل لا لبس فيه مع التعاون المطلوب والمتوقع من أجل تسهيل التنفيذ الفعال لضماناتها بموجب معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية. (النهاية)

ع م ق / م م ج




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