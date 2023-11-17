ملف إيران النووي أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجددا الأربعاء المقبل

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- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 17 - 11 (كونا) -- أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الجمعة أن مجلس محافظيها سيعقد الأربعاء المقبل اجتماعا دوريا لبحث مدى التزام الدول الأعضاء لاسيما إيران وكوريا الشمالية بنظام الضمانات الشامل الذي تطبقه الوكالة.
وذكرت الدائرة الإعلامية للوكالة في بيان أن الاجتماع سيناقش بشكل مستفيض التقرير الأخير للمدير العام للوكالة رافائيل غروسي بشأن مسألة التحقق والرصد في إيران في ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2231 (2015).
وقال البيان إن مجلس المحافظين وهو ثاني أعلى سلطة في الوكالة بعد المؤتمر العام سيبحث خلال الاجتماع أيضا في بند تطبيق الضمانات مع كل من كوريا الشمالية وسوريا إضافة إلى النظر في تقرير مفصل حول أيران أعدته الوكالة حول مدى التزام طهران باتفاقية ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وجاء في البيان أن المجلس سيبحث كذلك مسألة السلامة النووية والأمن والضمانات في أوكرانيا ومسالة نقل المواد النووية في سياق اتفاقية (أوكوس) - وهي شراكة دفاعية وقعتها أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة في 15 سبتمبر 2021 ل"حماية مصالحها" في المحيط الهندي بالإضافة إلى ضماناتها في جميع الجوانب بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأشار البيان إلى أنه من المقرر أن يعقد المدير العام للوكالة مؤتمرا صحفيا الأربعاء المقبل يطلع فيه وسائل الإعلام على آخر تطورات عمليات التحقق والرصد الذي تقوم بها الوكالة في عدد من دول العالم وفي مقدمتها إيران.
وكان غروسي قد أكد أن قضايا الضمانات العالقة في إيران تنبع من التزاماتها بموجب اتفاق الضمانات لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتحتاج إلى حل حتى تكون الوكالة في وضع يمكنها من تقديم ضمانات بأن برنامج إيران النووي للأغراض السلمية حصرا.
وأعرب المدير العام للوكالة عن الأسف مجددا لعدم إحراز أي تقدم في حل قضايا الضمانات المعلقة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
وأوضح أن إيران لم تنفذ التزاماتها فيما يتعلق بتزويد الوكالة بتفسيرات موثوقة من الناحية الفنية حول مصدر جزيئات اليورانيوم ذات الأصل البشري في مواقع (فارامين) و(تركيز آباد).
وأكد أنه ما لم تقدم إيران تفسيرات موثوقة من الناحية التقنية لوجود جزيئات اليورانيوم في مواقع غير معلنة وتبلغ الوكالة بالمكان الحالي للمواد النووية أو المعدات الملوثة فلن تتمكن الوكالة من تأكيد صحة واكتمال إعلانات إيران بموجب اتفاق الضمانات الخاص بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وقال غروسي "لقد مر عام الآن ولم توضح إيران جميع قضايا الضمانات المعلقة".
ووفقا للتقرير فان المدير العام يشعر بقلق بالغ إزاء قيام ايران على ما يبدو "بتجميد" تنفيذ البيان المشترك الصادر في 4 مارس 2023 خلال فترتي الإبلاغ الماضيتين ويشكك في التزام ايران المستمر بتنفيذه.
وأدان المدير العام للوكالة بشدة سحب إيران المفاجئ لأسماء العديد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة ويرى أن موقف طهران يتعارض بشكل لا لبس فيه مع التعاون المطلوب والمتوقع من أجل تسهيل التنفيذ الفعال لضماناتها بموجب معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية. (النهاية)
ع م ق / م م ج
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