منتخب الكويت الأولمبي يخسر أمام طاجيكستان (0 - 1) في مباراة ودية بالشارقة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) أبوظبي - 17 - 11 (كونا) -- خسر منتخب الكويت الأولمبي لكرة القدم أمام منتخب طاجيكستان بنتيجة (0 - 1) في مباراة ودية جمعتهما اليوم الجمعة على استاد ضباط الشرطة في إمارة الشارقة.
وفيما انتهى الشوط الأول للقاء بالتعادل السلبي فقد سجل منتخب طاجيكستان هدف الفوز في الشوط الثاني.
ويقيم الأزرق الأولمبي معسكرا تدريبيا في الامارات ضمن استعداداته لخوض منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 15 أبريل حتى 3 مايو المقبلين المؤهلة لأولمبياد باريس 2024. (النهاية)
س خ م / م م ج
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