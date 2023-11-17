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منتخب الكويت الأولمبي يخسر أمام طاجيكستان (0 - 1) في مباراة ودية بالشارقة

11/17/2023 2:28:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أبوظبي - 17 - 11 (كونا) -- خسر منتخب الكويت الأولمبي لكرة القدم أمام منتخب طاجيكستان بنتيجة (0 - 1) في مباراة ودية جمعتهما اليوم الجمعة على استاد ضباط الشرطة في إمارة الشارقة.
وفيما انتهى الشوط الأول للقاء بالتعادل السلبي فقد سجل منتخب طاجيكستان هدف الفوز في الشوط الثاني.
ويقيم الأزرق الأولمبي معسكرا تدريبيا في الامارات ضمن استعداداته لخوض منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 15 أبريل حتى 3 مايو المقبلين المؤهلة لأولمبياد باريس 2024. (النهاية)

س خ م / م م ج




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