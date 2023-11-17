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القادسية الكويتي يخسر أمام الشارقة الإماراتي (28-30) في البطولة الآسيوية للأندية لكرة اليد

11/17/2023 2:28:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 11 (كونا) -- خسر نادي القادسية الكويتي اليوم الجمعة أمام نظيره الشارقة الإماراتي بنتيجة (28-30) في أولى مبارياته ضمن البطولة الآسيوية الـ26 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد التي تستضيفها الكويت.
ودخل الأصفر اللقاء بقوة وتقدم بداية الشوط الأول وأوصل الفارق إلى هدفين لكن خبرة الفريق الإماراتي واستغلاله الفرص المتاحة مكناه من إنهاء الشوط متقدما بنتيجة (15-16).
وحاول القادسية في الشوط الثاني العودة إلى اللقاء بشن الهجمات الواحدة تلو أخرى لكن الشارقة استطاع المحافظة على التقدم وإنهاء المباراة لمصلحته (28-30).
وافتتح وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان البطولة قبيل انطلاق مباراة القادسية والشارقة الإماراتي بكلمة ألقاها أمام الحضور رحب فيها بالجميع "في أرض الصداقة والسلام" مشيرا إلى افتقاد البطولة لنادي الصلاح الفلسطيني الذي انسحب بسبب الظروف الراهنة.
وقص ناديا العربي القطري والجيش العراقي شريط مباريات البطولة حيث فاز الأول بنتيجة (42-23) ليحصد أول نقطتين.
وفاز نادي شباب صيدا اللبناني على نظيره ساي الهندي بنتيجة (47-34) في المباراة التي شهدت فوز اللاعب الكويتي مهدي القلاف محترف الفريق اللبناني بجائزة أفضل لاعب.
وفي المباراة الأخرى حقق نادي الخليج السعودي فوزا مهما على نظيره الغرافة القطري بنتيجة (28-27) وغلب على المباراة طابع الإثارة والندية بين الفريقين حسمت نتيجتها بالدقائق الأخيرة لمصلحة الفريق السعودي.
وشهدت المباراة حضورا كبيرا من جماهير (الخليج) السعودي التي زحفت الى صالة الشيخ سعدالعبدالله لكرة اليد لمؤازرة فريقها وكان لها الأثر الكبير في تحقيقه الفوز.
وسيلعب نادي النجمة البحريني أمام نظيره النسر الذهبي الهندي في وقت لاحق اليوم بختام مباريات اليوم الأول للبطولة.
وكان مقررا أن يلعب نادي الكويت الكويتي أمام الصلاح الفلسطيني قبل أن يتم إلغاء المباراة بسبب انسحاب الفريق الفلسطيني للظروف الراهنة.
وحصدت أندية العربي القطري وشباب صيدا اللبناني والشارقة الإماراتي أول نقطتين لها بالمجموعة الثانية بعد فوزها اليوم فيما بقيت أندية القادسية الكويتي والجيش العراقي وساي الهندي دون رصيد من النقاط.
وفي المجموعة الأولى حصل نادي الخليج السعودي على نقطتين بعد فوزه اليوم على الغرافة القطري بانتظار لقاء النجمة البحريني أمام النسر الذهبي الهندي.
ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي وبطل هذه النسخة سيتأهل لكأس العالم للأندية ممثلا قارة آسيا.
وحققت أندية الكويت مجتمعة اللقب سبع مرات إذ فاز القادسية وكاظمة مرتين والكويت والصليبيخات والفحيحيل مرة واحدة لكل منها فيما يعتبر نادي السد القطري الأكثر فوزا باللقب بخمس مرات.
ويستضيف نادي القادسية الكويتي البطولة الآسيوية الـ26 للاندية أبطال الدوري لكرة اليد في صالة الشيخ سعد العبدالله خلال الفترة من 17 إلى 27 نوفمبر الجاري. (النهاية)

س ع د




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