القادسية الكويتي يخسر أمام الشارقة الإماراتي (28-30) في البطولة الآسيوية للأندية لكرة اليد

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 11 (كونا) -- خسر نادي القادسية الكويتي اليوم الجمعة أمام نظيره الشارقة الإماراتي بنتيجة (28-30) في أولى مبارياته ضمن البطولة الآسيوية الـ26 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد التي تستضيفها الكويت.
ودخل الأصفر اللقاء بقوة وتقدم بداية الشوط الأول وأوصل الفارق إلى هدفين لكن خبرة الفريق الإماراتي واستغلاله الفرص المتاحة مكناه من إنهاء الشوط متقدما بنتيجة (15-16).
وحاول القادسية في الشوط الثاني العودة إلى اللقاء بشن الهجمات الواحدة تلو أخرى لكن الشارقة استطاع المحافظة على التقدم وإنهاء المباراة لمصلحته (28-30).
وافتتح وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان البطولة قبيل انطلاق مباراة القادسية والشارقة الإماراتي بكلمة ألقاها أمام الحضور رحب فيها بالجميع "في أرض الصداقة والسلام" مشيرا إلى افتقاد البطولة لنادي الصلاح الفلسطيني الذي انسحب بسبب الظروف الراهنة.
وقص ناديا العربي القطري والجيش العراقي شريط مباريات البطولة حيث فاز الأول بنتيجة (42-23) ليحصد أول نقطتين.
وفاز نادي شباب صيدا اللبناني على نظيره ساي الهندي بنتيجة (47-34) في المباراة التي شهدت فوز اللاعب الكويتي مهدي القلاف محترف الفريق اللبناني بجائزة أفضل لاعب.
وفي المباراة الأخرى حقق نادي الخليج السعودي فوزا مهما على نظيره الغرافة القطري بنتيجة (28-27) وغلب على المباراة طابع الإثارة والندية بين الفريقين حسمت نتيجتها بالدقائق الأخيرة لمصلحة الفريق السعودي.
وشهدت المباراة حضورا كبيرا من جماهير (الخليج) السعودي التي زحفت الى صالة الشيخ سعدالعبدالله لكرة اليد لمؤازرة فريقها وكان لها الأثر الكبير في تحقيقه الفوز.
وسيلعب نادي النجمة البحريني أمام نظيره النسر الذهبي الهندي في وقت لاحق اليوم بختام مباريات اليوم الأول للبطولة.
وكان مقررا أن يلعب نادي الكويت الكويتي أمام الصلاح الفلسطيني قبل أن يتم إلغاء المباراة بسبب انسحاب الفريق الفلسطيني للظروف الراهنة.
وحصدت أندية العربي القطري وشباب صيدا اللبناني والشارقة الإماراتي أول نقطتين لها بالمجموعة الثانية بعد فوزها اليوم فيما بقيت أندية القادسية الكويتي والجيش العراقي وساي الهندي دون رصيد من النقاط.
وفي المجموعة الأولى حصل نادي الخليج السعودي على نقطتين بعد فوزه اليوم على الغرافة القطري بانتظار لقاء النجمة البحريني أمام النسر الذهبي الهندي.
ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي وبطل هذه النسخة سيتأهل لكأس العالم للأندية ممثلا قارة آسيا.
وحققت أندية الكويت مجتمعة اللقب سبع مرات إذ فاز القادسية وكاظمة مرتين والكويت والصليبيخات والفحيحيل مرة واحدة لكل منها فيما يعتبر نادي السد القطري الأكثر فوزا باللقب بخمس مرات.
ويستضيف نادي القادسية الكويتي البطولة الآسيوية الـ26 للاندية أبطال الدوري لكرة اليد في صالة الشيخ سعد العبدالله خلال الفترة من 17 إلى 27 نوفمبر الجاري. (النهاية)
س ع د
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