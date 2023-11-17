أمير قطر يبحث مع الرئيس الأمريكي تطورات الأوضاع في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 17 - 11 (كونا) -- بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد اليوم الجمعة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال الديوان الأميري القطري في بيان إن أمير قطر تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة إضافة إلى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها والمستجدات الإقليمية والدولية.
وكان أمير قطر بحث اليوم الجمعة مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وعلى صعيد متصل أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية وإطلاق النار ودخول القدر الكافي من المساعدات إلى قطاع غزة ورفض التهجير القسري للفلسطينيين.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم الجمعة أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الوزير شكري من نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا لبحث الأوضاع في غزة.
وأوضح البيان أن الوزيرين شكري وكولونا تبادلا خلال الاتصال التقييمات حول مختلف جوانب الأزمة. (النهاية)
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