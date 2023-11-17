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أمير قطر يبحث مع الرئيس الأمريكي تطورات الأوضاع في غزة

11/17/2023 2:28:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 17 - 11 (كونا) -- بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد اليوم الجمعة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال الديوان الأميري القطري في بيان إن أمير قطر تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة إضافة إلى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها والمستجدات الإقليمية والدولية.
وكان أمير قطر بحث اليوم الجمعة مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وعلى صعيد متصل أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية وإطلاق النار ودخول القدر الكافي من المساعدات إلى قطاع غزة ورفض التهجير القسري للفلسطينيين.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم الجمعة أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الوزير شكري من نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا لبحث الأوضاع في غزة.
وأوضح البيان أن الوزيرين شكري وكولونا تبادلا خلال الاتصال التقييمات حول مختلف جوانب الأزمة. (النهاية)

س س س / ا س م / م م ج




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