(الترويكا) تدين العنف المتزايد وانتهاكات حقوق الإنسان في السودان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 17 - 11 (كونا) -- دانت مجموعة الترويكا (الولايات المتحدة الأمريكية والنرويج والمملكة المتحدة) اليوم الجمعة العنف المتزايد وانتهاكات حقوق الإنسان في السودان وخاصة الهجمات التي تشنها قوات الدعم السريع في غرب ووسط وجنوب دارفور.
وقالت الترويكا في بيان مشترك صادر عن الخارجية الأمريكية إن "التقارير الأخيرة تشير إلى أن هذه الهجمات تضمنت أعمال قتل جماعي بما في ذلك استهداف إثني لغير العرب والمجتمعات الأخرى وقتل القادة التقليديين وعمليات الاعتقال التعسفي وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية".
وأعربت الترويكا عن بالغ القلق إزاء أعمال العنف واستهداف المدنيين في قرية (جبل أولياء) على ضفاف النيل الأبيض.
وأكدت مجددا أن "لا حل عسكريا مقبولا للصراع وندعو إلى إنهاء الاقتتال" كما نحث قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية على الامتناع عن الأعمال التي من شأنها أن تزيد من تقسيم السودان على أسس عرقية أو تجر قوى أخرى إلى الصراع الدائر بينهما.
ودعت الجانبين إلى خفض التصعيد والانخراط في مناقشات هادفة تفضي إلى وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين دون عوائق.
وبهذا الصدد رحبت الترويكا باستئناف المحادثات بين الأطراف السودانية مؤخرا في جدة وذلك بتيسير مشترك من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) التي تشارك في المحادثات نيابة عن الاتحاد الأفريقي كما اثنت على الالتزامات الإنسانية الأولية التي تعهد بها الجانبان في السابع من نوفمبر الجاري.
وقالت إن "التوصل إلى حل مستدام يتطلب وضع حد لأعمال العنف واستئناف العملية السياسية لتشكيل حكومة مدنية واستعادة التحول الديمقراطي في السودان".
وأكد البيان أن الترويكا ستواصل التركيز على الجهود الرامية إلى ضمان قدرة المجتمعات المتنوعة على المشاركة بشكل هادف في بناء المستقبل الديمقراطي للسودان وكذلك دعم النازحين والمجتمعات الأخرى المعرضة للخطر من خلال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة باعتبارها من بين أكبر الجهات المانحة لدعم الشعب السوداني. (النهاية)
ا م م / م م ج
MENAFN17112023000071011013ID1107448284
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