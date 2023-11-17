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(الترويكا) تدين العنف المتزايد وانتهاكات حقوق الإنسان في السودان

11/17/2023 2:28:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 17 - 11 (كونا) -- دانت مجموعة الترويكا (الولايات المتحدة الأمريكية والنرويج والمملكة المتحدة) اليوم الجمعة العنف المتزايد وانتهاكات حقوق الإنسان في السودان وخاصة الهجمات التي تشنها قوات الدعم السريع في غرب ووسط وجنوب دارفور.
وقالت الترويكا في بيان مشترك صادر عن الخارجية الأمريكية إن "التقارير الأخيرة تشير إلى أن هذه الهجمات تضمنت أعمال قتل جماعي بما في ذلك استهداف إثني لغير العرب والمجتمعات الأخرى وقتل القادة التقليديين وعمليات الاعتقال التعسفي وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية".
وأعربت الترويكا عن بالغ القلق إزاء أعمال العنف واستهداف المدنيين في قرية (جبل أولياء) على ضفاف النيل الأبيض.
وأكدت مجددا أن "لا حل عسكريا مقبولا للصراع وندعو إلى إنهاء الاقتتال" كما نحث قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية على الامتناع عن الأعمال التي من شأنها أن تزيد من تقسيم السودان على أسس عرقية أو تجر قوى أخرى إلى الصراع الدائر بينهما.
ودعت الجانبين إلى خفض التصعيد والانخراط في مناقشات هادفة تفضي إلى وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين دون عوائق.
وبهذا الصدد رحبت الترويكا باستئناف المحادثات بين الأطراف السودانية مؤخرا في جدة وذلك بتيسير مشترك من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) التي تشارك في المحادثات نيابة عن الاتحاد الأفريقي كما اثنت على الالتزامات الإنسانية الأولية التي تعهد بها الجانبان في السابع من نوفمبر الجاري.
وقالت إن "التوصل إلى حل مستدام يتطلب وضع حد لأعمال العنف واستئناف العملية السياسية لتشكيل حكومة مدنية واستعادة التحول الديمقراطي في السودان".
وأكد البيان أن الترويكا ستواصل التركيز على الجهود الرامية إلى ضمان قدرة المجتمعات المتنوعة على المشاركة بشكل هادف في بناء المستقبل الديمقراطي للسودان وكذلك دعم النازحين والمجتمعات الأخرى المعرضة للخطر من خلال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة باعتبارها من بين أكبر الجهات المانحة لدعم الشعب السوداني. (النهاية)

ا م م / م م ج




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