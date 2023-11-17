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الرئيس الأمريكي يوقع على مشروع قانون قصير الأجل يمدد التمويل الحكومي

11/17/2023 2:28:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 17 - 11 (كونا) -- وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة على مشروع قانون قصير الأجل يمدد التمويل الحكومي حتى شهر يناير المقبل ليجنب البلاد إغلاقا حكوميا في اليوم الأخير من الموعد النهائي.
ووقع بايدن مشروع القانون في (سان فرانسيسكو) حيث يستضيف قمة اقتصادات التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد صادق بالأغلبية على مشروع القانون الذي سيتم بموجبه تمويل بعض البرامج الفيدرالية مثل إدارة الغذاء والدواء والبناء العسكري واستحقاقات المحاربين القدامى والنقل والإسكان والتنمية الحضرية والزراعة وبرامج الطاقة والمياه حتى 19 يناير المقبل بينما يتم كل ما عدا ذلك حتى 19 فبراير.
يذكر أن مشروع القانون مرر في مجلس النواب بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي وهو ما كان يحتاج إليه بعد أن قرر الزعماء الجمهوريون طرحه في ظل تحرك إجرائي يجعل إقراره يتطلب أغلبية الثلثين وليس أغلبية بسيطة.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في مجلس النواب بموافقة 336 صوتا مقابل رفض 95 صوتا. (النهاية)

ا م م / م م ج




MENAFN17112023000071011013ID1107448283

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