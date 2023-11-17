الرئيس الأمريكي يوقع على مشروع قانون قصير الأجل يمدد التمويل الحكومي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 17 - 11 (كونا) -- وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة على مشروع قانون قصير الأجل يمدد التمويل الحكومي حتى شهر يناير المقبل ليجنب البلاد إغلاقا حكوميا في اليوم الأخير من الموعد النهائي.
ووقع بايدن مشروع القانون في (سان فرانسيسكو) حيث يستضيف قمة اقتصادات التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد صادق بالأغلبية على مشروع القانون الذي سيتم بموجبه تمويل بعض البرامج الفيدرالية مثل إدارة الغذاء والدواء والبناء العسكري واستحقاقات المحاربين القدامى والنقل والإسكان والتنمية الحضرية والزراعة وبرامج الطاقة والمياه حتى 19 يناير المقبل بينما يتم كل ما عدا ذلك حتى 19 فبراير.
يذكر أن مشروع القانون مرر في مجلس النواب بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي وهو ما كان يحتاج إليه بعد أن قرر الزعماء الجمهوريون طرحه في ظل تحرك إجرائي يجعل إقراره يتطلب أغلبية الثلثين وليس أغلبية بسيطة.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في مجلس النواب بموافقة 336 صوتا مقابل رفض 95 صوتا. (النهاية)
ا م م / م م ج
MENAFN17112023000071011013ID1107448283
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