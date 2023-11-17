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الرئيس التركي يجدد مطالبته للكيان الإسرائيلي المحتل بضرورة وقف هجماته على قطاع غزة

11/17/2023 2:28:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 17 - 11 (كونا) -- جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة مطالبته للكيان الإسرائيلي المحتل بضرورة وقف هجماته على قطاع غزة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين قال أردوغان فيه إن "إسرائيل مطالبة بوقف هجماتها على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة" مشددا على ضرورة أن تقبل أيضا بوقف فوري لإطلاق النار.
وندد الرئيس التركي باستهداف الكيان الإسرائيلي المحتل للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة لافتا إلى المعاناة الخاصة التي يعاني منها الأطفال في القطاع بالقول إن "قتل الأطفال واستهداف المستشفيات ودور العبادة ليس مذكورا في التوراة".
من جانبه أكد المستشار الألماني أن ما وصفه ب"حق إسرائيل" في الدفاع عن نفسها "ليس موضع تساؤل" في إشارة إلى الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة.
ووصل الرئيس التركي اليوم إلى برلين في زيارة بدأها بلقاء نظيره الاتحادي فرانك فالتر شتاينمتاير قبل مناقشة عدة ملفات مع المستشار أولاف شولتس أبرزها الاتحاد الجمركي وأزمة اللجوء واتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر تركيا وملفات اقتصادية وتجارية. (النهاية)

ع ن ج / ر ج




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