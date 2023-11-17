الرئيس التركي يجدد مطالبته للكيان الإسرائيلي المحتل بضرورة وقف هجماته على قطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 17 - 11 (كونا) -- جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة مطالبته للكيان الإسرائيلي المحتل بضرورة وقف هجماته على قطاع غزة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين قال أردوغان فيه إن "إسرائيل مطالبة بوقف هجماتها على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة" مشددا على ضرورة أن تقبل أيضا بوقف فوري لإطلاق النار.
وندد الرئيس التركي باستهداف الكيان الإسرائيلي المحتل للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة لافتا إلى المعاناة الخاصة التي يعاني منها الأطفال في القطاع بالقول إن "قتل الأطفال واستهداف المستشفيات ودور العبادة ليس مذكورا في التوراة".
من جانبه أكد المستشار الألماني أن ما وصفه ب"حق إسرائيل" في الدفاع عن نفسها "ليس موضع تساؤل" في إشارة إلى الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة.
ووصل الرئيس التركي اليوم إلى برلين في زيارة بدأها بلقاء نظيره الاتحادي فرانك فالتر شتاينمتاير قبل مناقشة عدة ملفات مع المستشار أولاف شولتس أبرزها الاتحاد الجمركي وأزمة اللجوء واتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر تركيا وملفات اقتصادية وتجارية. (النهاية)
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