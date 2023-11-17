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منظمة الصحة العالمية تصدر نداء طوارئ من أجل لبنان

11/17/2023 2:28:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 17 - 11 (كونا) -- أصدرت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة نداء طوارئ للاستعداد والاستجابة من أجل لبنان طلبت فيه تمويلا من أجل زيادة القدرة على التدبير العلاجي للاصابات الجماعية والرعاية الطارئة بسبب تزايد عمليات جيش الاحتلال الاسرائيلي في جنوب لبنان.
وقالت المنظمة في ندائها إنها ستحتاج إلى 7ر6 مليون دولار للاستعداد والاستجابة إذا اقتصرت أعمال جيش الاحتلال الاسرائيلي العدائية على جنوب لبنان وإلى 1ر11 مليون دولار أمريكي إذا امتدت إلى البلد بأكمله.
واضافت ان التمويل يشمل ضمان استمرار الخدمات الصحية الأساسية المقدمة للفئات السكانية الضعيفة والمتضررة وتعزيز رصد الأمراض ومكافحتها وإجراءات أخرى.
واشارت الى أن الأعمال العدائية المستمرة في جنوب لبنان وعلى الحدود الجنوبية وحالة انعدام اليقين بشأن المستقبل تلقي أعباء إضافية على عاتق النظام الصحي.
واوضحت انه قتل حتى الآن 77 شخصا وأصيب 331 آخرون ونزح أكثر من 26 الف شخص داخل لبنان كما تم الابلاغ عن وقوع ثلاث هجمات على مرافق الرعاية الصحية.
ولفتت المنظمة الى أن أكثر من 40 بالمئة من القوى العاملة الصحية قد غادرت لبنان وأن شخصين من كل ثلاثة أشخاص في لبنان يحتاجان إلى مساعدات إنسانية ومنها مساعدات صحية.
وذكر النداء أن لبنان يشهد أزمة اقتصادية طال أمدها قلصت دخل أفراد الشعب وساهمت في الحد من إمكانية حصولهم على الرعاية الصحية ذلك أن لبنان يشهد نقصا في الأدوية ويتكبد المواطنون تكاليف صحية باهظة يدفعونها من أموالهم الخاصة.
ويعتبر هذا النداء جزءا من نداء متجدد تطلقه المنظمة للتمويل متعدد الدول من أجل الأرض الفلسطينية المحتلة والدول المجاورة بمتطلبات تمويل إجمالية تقدر بنحو 140 مليون دولار أمريكي. (النهاية)

ك ب ش / ر ج




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