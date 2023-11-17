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العفو الدولية: التهجير القسري لسكان غزة جريمة حرب

11/17/2023 2:28:16 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الثاني (بترا)- وصفت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار، التهجير القسري لسكان غزة بأنه من جرائم الحرب.
وفي حوار مع قناة (فرانس 24) بثته اليوم الجمعة، قالت كالامار، إن الذي يجري في القطاع هو أزمة لم يسبق لها مثيل، وهي تتسم بالعدد الكبير من القتلى الذي تجاوز 12 ألف شخص، بحيث يُقتل طفل كل عشر دقائق.
وقالت إن هذه "الأزمة تتسم باستخدام المجاعة والماء والدواء كسلاح للحرب، فالأمر يتعلق بعقاب جماعي ضد شعب غزة" .
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
17/11/2023 22:12:44

MENAFN17112023000117011021ID1107448280

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