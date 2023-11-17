العفو الدولية: التهجير القسري لسكان غزة جريمة حرب
التاريخ
11/17/2023 2:28:16 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 تشرين الثاني (بترا)- وصفت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار، التهجير القسري لسكان غزة بأنه من جرائم الحرب.
وفي حوار مع قناة (فرانس 24) بثته اليوم الجمعة، قالت كالامار، إن الذي يجري في القطاع هو أزمة لم يسبق لها مثيل، وهي تتسم بالعدد الكبير من القتلى الذي تجاوز 12 ألف شخص، بحيث يُقتل طفل كل عشر دقائق.
وقالت إن هذه "الأزمة تتسم باستخدام المجاعة والماء والدواء كسلاح للحرب، فالأمر يتعلق بعقاب جماعي ضد شعب غزة" .
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
17/11/2023 22:12:44
MENAFN17112023000117011021ID1107448280
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