المهندسين تشيد بقرار الأردن بشأن اتفاقية الطاقة والمياه مع إسرائيل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الثاني (بترا)- رحبت نقابة المهندسين الأردنيين بتصريحات نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، التي أكد فيها عدم نية الأردن توقيع اتفاقية الطاقة مقابل المياه مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح نقيب المهندسين ورئيس مجلس النقباء، المهندس أحمد سمارة الزعبي في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن النقابة قامت سابقا بتشكيل لجنة فنية لدراسة وتطوير بدائل وطنية لتلبية احتياجات المملكة من المياه والطاقة، من دون الحاجة للتعاون مع الاحتلال.

وأكد الزعبي أن هذه اللجنة اجتمعت مرارا وتوصلت إلى العديد من البدائل التي تضمن استفادة المملكة من مصادر الطاقة والمياه المختلفة دون الاعتماد على التعاون مع إسرائيل .

وأعرب الزعبي عن رفض النقابة لأي اتفاقيات تطبيع مع الاحتلال، مشيرا إلى مواقفها السابقة في هذا الصدد ورفضها لاتفاقية الغاز وإعلان النوايا.

وأشاد بالتصريحات الوطنية الواضحة للصفدي، مشيرا إلى أن هذه التصريحات تعكس الموقف الرسمي والشعبي الموحد ضد العدوان الإسرائيلي والضغط الشعبي المستمر لإلغاء اتفاقية وادي عربة، خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والانتهاكات الإسرائيلية للمعاهدات والمواثيق الدولية وارتكابها جرائم حرب وإبادة جماعية.

--(بترا)

ع ح/م د/أس

17/11/2023 22:11:42

