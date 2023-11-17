المهندسين تشيد بقرار الأردن بشأن اتفاقية الطاقة والمياه مع إسرائيل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 تشرين الثاني (بترا)- رحبت نقابة المهندسين الأردنيين بتصريحات نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، التي أكد فيها عدم نية الأردن توقيع اتفاقية الطاقة مقابل المياه مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح نقيب المهندسين ورئيس مجلس النقباء، المهندس أحمد سمارة الزعبي في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن النقابة قامت سابقا بتشكيل لجنة فنية لدراسة وتطوير بدائل وطنية لتلبية احتياجات المملكة من المياه والطاقة، من دون الحاجة للتعاون مع الاحتلال.
وأكد الزعبي أن هذه اللجنة اجتمعت مرارا وتوصلت إلى العديد من البدائل التي تضمن استفادة المملكة من مصادر الطاقة والمياه المختلفة دون الاعتماد على التعاون مع إسرائيل .
وأعرب الزعبي عن رفض النقابة لأي اتفاقيات تطبيع مع الاحتلال، مشيرا إلى مواقفها السابقة في هذا الصدد ورفضها لاتفاقية الغاز وإعلان النوايا.
وأشاد بالتصريحات الوطنية الواضحة للصفدي، مشيرا إلى أن هذه التصريحات تعكس الموقف الرسمي والشعبي الموحد ضد العدوان الإسرائيلي والضغط الشعبي المستمر لإلغاء اتفاقية وادي عربة، خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والانتهاكات الإسرائيلية للمعاهدات والمواثيق الدولية وارتكابها جرائم حرب وإبادة جماعية.
--(بترا)
ع ح/م د/أس
17/11/2023 22:11:42
MENAFN17112023000117011021ID1107448279
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