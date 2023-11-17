الصحة العالمية: 170هجومًا إسرائيليًا على مرافق صحية بالضفة الغربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 تشرين الثاني (بترا)- أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، وقوع أكثر من 170هجوما إسرائيليا على مرافق الرعاية الصحية في الضفة الغربية المحتلة وحدها، منذ 7 تشرين الأول الماضي.
وأضافت المنظمة، في تدوينة عبر منصة "إكس"، أن "القوات الإسرائيلية فتشت واعتقلت 6 مسعفين على الأقل خرجوا من مستشفى "ابن سينا" بمدينة جنين بالضفة الغربية"، وأن "القوات الإسرائيلية فتشت أيضا 3 سيارات إسعاف".
كما أعربت المنظمة الدولية عن شعورها بـ"القلق إزاء التصعيد المستمر للهجمات على مرافق الرعاية الصحية في الضفة الغربية"
ودعت إلى "توفير الحماية الفعالة للعاملين الصحيين والمرافق الصحية، قائلة إن "مراكز الرعاية الصحية ليست هدفا عسكريا".
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
17/11/2023 21:43:43
MENAFN17112023000117011021ID1107448278
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