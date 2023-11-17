الصحة العالمية: 170هجومًا إسرائيليًا على مرافق صحية بالضفة الغربية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الثاني (بترا)- أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، وقوع أكثر من 170هجوما إسرائيليا على مرافق الرعاية الصحية في الضفة الغربية المحتلة وحدها، منذ 7 تشرين الأول الماضي.

وأضافت المنظمة، في تدوينة عبر منصة "إكس"، أن "القوات الإسرائيلية فتشت واعتقلت 6 مسعفين على الأقل خرجوا من مستشفى "ابن سينا" بمدينة جنين بالضفة الغربية"، وأن "القوات الإسرائيلية فتشت أيضا 3 سيارات إسعاف".

كما أعربت المنظمة الدولية عن شعورها بـ"القلق إزاء التصعيد المستمر للهجمات على مرافق الرعاية الصحية في الضفة الغربية"

ودعت إلى "توفير الحماية الفعالة للعاملين الصحيين والمرافق الصحية، قائلة إن "مراكز الرعاية الصحية ليست هدفا عسكريا".

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/أس

17/11/2023 21:43:43