الإعلام الحكومي بغزة: أكثر من 12 ألف شهيد منذ بدء العدوان الإسرائيلي

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 17 تشرين الثاني (بترا)- كشف مكتب الإعلام الحكومي بغزة، مساء اليوم الجمعة، إن أكثر من 12 ألف شخص استشهدوا حتى اليوم الثاني والأربعين للعدوان الإسرائيلي على القطاع .

وأضاف في بيان، أن من بين الضحايا 5 آلاف طفل، و3300 امرأة، وأكثر من 3750 مفقودا في قطاع غزة، فيما بلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 200 طبيب وممرض ومسعف، واستشهد 22 من رجال الدفاع المدني.

وقال المكتب إن 25 مستشفى و52 مركزا صحيا خرجت عن الخدمة منذ بدء القصف على القطاع، وأن الجيش الإسرائيلي ارتكب أكثر من 1270 مجزرة.

كما أكد أن جميع المستشفيات لا تقدم سوى الخدمة الصحية للمرضى والجرحى، وأن مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بخصوص وجود مراكز تحكم وقيادة للفصائل الفلسطينية؛ هي مجرد أكاذيب زائفة لا تنطلي على أحد.

وطالب المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية بالضغط على أعلى المستويات من أجل تحرير مستشفى الشفاء المحتل من قبل الجيش الإسرائيلي وإخراج الجنود والدبابات والطائرات من حرم وأجواء المستشفى وإمداده فوراً وبشكل عاجل بالوقود هو وجميع المستشفيات لكي تتمكن هذه المستشفيات من العودة إلى أداء مهمتها الإنسانية والطبية والصحية.

وحمّل الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي والولايات المتحدة، كامل المسؤولية عن سلامة الطواقم الطبية والجرحى والمرضى وجميع النازحين المحاصرين داخل مجمع الشفاء الطبي، وفي كل مكان في قطاع غزة.

وجاء في البيان، "أنه لليوم الثاني الأربعين على التوالي تتواصل الحرب الإجرامية الإسرائيلية على قطاع غزة، وكذلك الحال تتواصل الحرب على المستشفيات والمنازل الآمنة، وتتصاعد حرب الإبادة الجماعية ضد الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني الصامد الصابر".

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/أس

17/11/2023 21:40:16