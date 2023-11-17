الإعلام الحكومي بغزة: أكثر من 12 ألف شهيد منذ بدء العدوان الإسرائيلي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 17 تشرين الثاني (بترا)- كشف مكتب الإعلام الحكومي بغزة، مساء اليوم الجمعة، إن أكثر من 12 ألف شخص استشهدوا حتى اليوم الثاني والأربعين للعدوان الإسرائيلي على القطاع .
وأضاف في بيان، أن من بين الضحايا 5 آلاف طفل، و3300 امرأة، وأكثر من 3750 مفقودا في قطاع غزة، فيما بلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 200 طبيب وممرض ومسعف، واستشهد 22 من رجال الدفاع المدني.
وقال المكتب إن 25 مستشفى و52 مركزا صحيا خرجت عن الخدمة منذ بدء القصف على القطاع، وأن الجيش الإسرائيلي ارتكب أكثر من 1270 مجزرة.
كما أكد أن جميع المستشفيات لا تقدم سوى الخدمة الصحية للمرضى والجرحى، وأن مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بخصوص وجود مراكز تحكم وقيادة للفصائل الفلسطينية؛ هي مجرد أكاذيب زائفة لا تنطلي على أحد.
وطالب المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية بالضغط على أعلى المستويات من أجل تحرير مستشفى الشفاء المحتل من قبل الجيش الإسرائيلي وإخراج الجنود والدبابات والطائرات من حرم وأجواء المستشفى وإمداده فوراً وبشكل عاجل بالوقود هو وجميع المستشفيات لكي تتمكن هذه المستشفيات من العودة إلى أداء مهمتها الإنسانية والطبية والصحية.
وحمّل الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي والولايات المتحدة، كامل المسؤولية عن سلامة الطواقم الطبية والجرحى والمرضى وجميع النازحين المحاصرين داخل مجمع الشفاء الطبي، وفي كل مكان في قطاع غزة.
وجاء في البيان، "أنه لليوم الثاني الأربعين على التوالي تتواصل الحرب الإجرامية الإسرائيلية على قطاع غزة، وكذلك الحال تتواصل الحرب على المستشفيات والمنازل الآمنة، وتتصاعد حرب الإبادة الجماعية ضد الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني الصامد الصابر".
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
17/11/2023 21:40:16
MENAFN17112023000117011021ID1107448277
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