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الحكومة السودانية تنهي مهمة البعثة الأممية

11/17/2023 2:28:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 17 تشرين الثاني (بترا)- قال الناطق الإعلامي باسم أمين عام الأمم المتحدة، سيتفان دوجاريك، اليوم الجمعة، إن الحكومة السودانية قررت إنهاء مهمة البعثة الأممية العاملة في السودان فورا.
وأضاف دوجاريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أن الحكومة السودانية بعثت برسالة الى الأمم المتحدة بشأن الإنهاء، مشيرا إلى أن الولاية الحالية للبعثة تنتهي الشهر القادم.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي، اتخذ في حزيران 2020، القرار رقم (2524) والذي تم بموجبه إنشاء "بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان"؛ بهدف تقديم الدعم للسودان، من خلال مجموعة من المبادرات السياسية والمتعلقة ببناء السلام والتنمية.
يشار إلى أن حجم البعثة الأممية الحالية هي 245 موظفا، منهم 88 موظفا في السودان، فيما الباقي تم إجلاؤهم؛ بسبب الأحداث الأخيرة إلى كينيا وأثيوبيا.
-- (بترا)
م د/أس
17/11/2023 21:02:13

MENAFN17112023000117011021ID1107448276

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