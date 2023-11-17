الحكومة السودانية تنهي مهمة البعثة الأممية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 17 تشرين الثاني (بترا)- قال الناطق الإعلامي باسم أمين عام الأمم المتحدة، سيتفان دوجاريك، اليوم الجمعة، إن الحكومة السودانية قررت إنهاء مهمة البعثة الأممية العاملة في السودان فورا.
وأضاف دوجاريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أن الحكومة السودانية بعثت برسالة الى الأمم المتحدة بشأن الإنهاء، مشيرا إلى أن الولاية الحالية للبعثة تنتهي الشهر القادم.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي، اتخذ في حزيران 2020، القرار رقم (2524) والذي تم بموجبه إنشاء "بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان"؛ بهدف تقديم الدعم للسودان، من خلال مجموعة من المبادرات السياسية والمتعلقة ببناء السلام والتنمية.
يشار إلى أن حجم البعثة الأممية الحالية هي 245 موظفا، منهم 88 موظفا في السودان، فيما الباقي تم إجلاؤهم؛ بسبب الأحداث الأخيرة إلى كينيا وأثيوبيا.
-- (بترا)
م د/أس
17/11/2023 21:02:13
MENAFN17112023000117011021ID1107448276
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