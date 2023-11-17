مجلس محافظة عجلون يستنكر الاعتداء على المستشفى الميداني الأردني بغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 17 تشرين الثاني (بترا)- استنكر رئيس وأعضاء مجلس محافظة عجلون، اليوم، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمحيط المستشفى الميداني الأردني في غزة.
وأكد المجلس في بيان له، اليوم الجمعة، أن هذا العمل الجبان لن يثني الأردن عن مساندته لقطاع غزة في مثل هذه الأوضاع العصيبة، حيث يحمل المستشفى أعظم رسالة إنسانية طبية لدعم صمود أهلنا في القطاع، مشيرا إلى أن ما قام به الجيش الإسرائيلي باستهدافه للكادر الطبي الأردني النبيل لا يدل إلا على فشله ورفضه لمواقف الأردن المشرفة.
وأشاد المجلس بالموقف الأردني الثابت بقيادة جلالة الملك وجهوده الحثيثة لوقف العدوان على غزة وتوجيهات جلالته، أمس الأربعاء، للقوات المسلحة الأردنية لإرسال مستشفى ميداني إلى نابلس لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى والمصابين، كما رحب المجلس بالتوجهات الحكومية بعدم توقيع اتفاقية المياه والغاز مع إسرائيل.
وطالب المجلس المجتمع الدولي للتدخل من أجل وقف العدوان الغاشم والمتواصل على الأهل في قطاع غزة والامتثال والالتزام بموجب القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي تدعو إلى حماية جميع العاملين الطبيين والإنسانيين والمركبات والمواقع الإنسانية والبنى التحتية الحيوية والمساعدة بتسهيل تنقل قوافل المساعدات لوصولها إلى غزة.
--(بترا)
ع.ف/م د/أس
17/11/2023 20:16:17
MENAFN17112023000117011021ID1107448275
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