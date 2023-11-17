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مجلس محافظة عجلون يستنكر الاعتداء على المستشفى الميداني الأردني بغزة

11/17/2023 2:28:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عجلون 17 تشرين الثاني (بترا)- استنكر رئيس وأعضاء مجلس محافظة عجلون، اليوم، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمحيط المستشفى الميداني الأردني في غزة.
وأكد المجلس في بيان له، اليوم الجمعة، أن هذا العمل الجبان لن يثني الأردن عن مساندته لقطاع غزة في مثل هذه الأوضاع العصيبة، حيث يحمل المستشفى أعظم رسالة إنسانية طبية لدعم صمود أهلنا في القطاع، مشيرا إلى أن ما قام به الجيش الإسرائيلي باستهدافه للكادر الطبي الأردني النبيل لا يدل إلا على فشله ورفضه لمواقف الأردن المشرفة.
وأشاد المجلس بالموقف الأردني الثابت بقيادة جلالة الملك وجهوده الحثيثة لوقف العدوان على غزة وتوجيهات جلالته، أمس الأربعاء، للقوات المسلحة الأردنية لإرسال مستشفى ميداني إلى نابلس لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى والمصابين، كما رحب المجلس بالتوجهات الحكومية بعدم توقيع اتفاقية المياه والغاز مع إسرائيل.
وطالب المجلس المجتمع الدولي للتدخل من أجل وقف العدوان الغاشم والمتواصل على الأهل في قطاع غزة والامتثال والالتزام بموجب القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي تدعو إلى حماية جميع العاملين الطبيين والإنسانيين والمركبات والمواقع الإنسانية والبنى التحتية الحيوية والمساعدة بتسهيل تنقل قوافل المساعدات لوصولها إلى غزة.
--(بترا)
ع.ف/م د/أس
17/11/2023 20:16:17

MENAFN17112023000117011021ID1107448275

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