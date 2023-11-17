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إسرائيل توافق على دخول صهريجي وقود يوميًا لغزة

11/17/2023 2:28:11 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 17 تشرين الثاني (بترا)- وافقت إسرائيل على السماح بإدخال صهريجي سولار إلى قطاع غزة يوميا، تلبية لطلب أميركي، وفق ما نقلت القناة 13 العبرية مساء اليوم الجمعة عن مصدر سياسي إسرائيلي.
وقالت القناة إن مجلس "الكابنيت" الحربي وافق بالإجماع على توصية مشتركة للجيش الإسرائيلي و "الشاباك" بالامتثال لطلب الولايات المتحدة، والسماح بدخول صهريجي وقود يوميًا، لتلبية احتياجات الأمم المتحدة لدعم البنية التحتية للمياه والصرف الصحي.
وقال المصدر ذاته، ستعبر الصهاريج من معبر رفح، بواسطة الأمم المتحدة، إلى السكان المدنيين في جنوب قطاع غزة، بشرط عدم وصولها إلى حماس.
وأوضح أن الإجراء، يهدف إلى جانب أمور أخرى، لتلبية الحد الأدنى من احتياجات أنظمة المياه والصرف الصحي، وذلك لمنع تفشي الأوبئة التي يمكن أن تنتشر في جميع أنحاء المنطقة، وتلحق الضرر بسكان القطاع وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وتنتشر حتى في الكيان الإسرائيلي.
--(بترا)
م . ف/م د/أس
17/11/2023 19:56:00

MENAFN17112023000117011021ID1107448274

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