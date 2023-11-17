إسرائيل توافق على دخول صهريجي وقود يوميًا لغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 17 تشرين الثاني (بترا)- وافقت إسرائيل على السماح بإدخال صهريجي سولار إلى قطاع غزة يوميا، تلبية لطلب أميركي، وفق ما نقلت القناة 13 العبرية مساء اليوم الجمعة عن مصدر سياسي إسرائيلي.
وقالت القناة إن مجلس "الكابنيت" الحربي وافق بالإجماع على توصية مشتركة للجيش الإسرائيلي و "الشاباك" بالامتثال لطلب الولايات المتحدة، والسماح بدخول صهريجي وقود يوميًا، لتلبية احتياجات الأمم المتحدة لدعم البنية التحتية للمياه والصرف الصحي.
وقال المصدر ذاته، ستعبر الصهاريج من معبر رفح، بواسطة الأمم المتحدة، إلى السكان المدنيين في جنوب قطاع غزة، بشرط عدم وصولها إلى حماس.
وأوضح أن الإجراء، يهدف إلى جانب أمور أخرى، لتلبية الحد الأدنى من احتياجات أنظمة المياه والصرف الصحي، وذلك لمنع تفشي الأوبئة التي يمكن أن تنتشر في جميع أنحاء المنطقة، وتلحق الضرر بسكان القطاع وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وتنتشر حتى في الكيان الإسرائيلي.
--(بترا)
م . ف/م د/أس
17/11/2023 19:56:00
MENAFN17112023000117011021ID1107448274
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