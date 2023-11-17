جيش الاحتلال الإسرائيلي اختطف 130 جثة من مستشفى الشفاء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 تشرين الثاني (بترا)- أفاد تلفزيون فلسطين اليوم الجمعة، بأن جيش الاحتلال اختطف 130 جثة من مستشفى الشفاء، ودمّر غالبية الأجهزة الطبية بالمستشفى، فيما استشهد 50 مريضا في الأيام الماضية، منهم 4 من مرضى الكلى و3 من الأطفال الخدّج، و20 من مرضى العناية المركزة لتوقف الأجهزة.
ونقل عن مدير مشفى الشفاء محمد أبو سلمية قوله، "إننا نتعرض للإبادة وشهداء كل دقيقة، والصورة سوداوية ولا يوجد سوى الجثث والموت والاحتلال لا يزال يحاصر المجمع ويعيث بداخله خرابا ويجرّف باحاته الخارجية، والمستشفى تحول إلى سجن كبير يتعرض كل من فيه لإبادة جماعية".
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
17/11/2023 19:51:55
MENAFN17112023000117011021ID1107448273
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