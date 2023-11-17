-->

Saturday, 18 November 2023 07:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جيش الاحتلال الإسرائيلي اختطف 130 جثة من مستشفى الشفاء

11/17/2023 2:28:10 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الثاني (بترا)- أفاد تلفزيون فلسطين اليوم الجمعة، بأن جيش الاحتلال اختطف 130 جثة من مستشفى الشفاء، ودمّر غالبية الأجهزة الطبية بالمستشفى، فيما استشهد 50 مريضا في الأيام الماضية، منهم 4 من مرضى الكلى و3 من الأطفال الخدّج، و20 من مرضى العناية المركزة لتوقف الأجهزة.
ونقل عن مدير مشفى الشفاء محمد أبو سلمية قوله، "إننا نتعرض للإبادة وشهداء كل دقيقة، والصورة سوداوية ولا يوجد سوى الجثث والموت والاحتلال لا يزال يحاصر المجمع ويعيث بداخله خرابا ويجرّف باحاته الخارجية، والمستشفى تحول إلى سجن كبير يتعرض كل من فيه لإبادة جماعية".
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
17/11/2023 19:51:55

MENAFN17112023000117011021ID1107448273

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث