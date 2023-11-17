جيش الاحتلال الإسرائيلي اختطف 130 جثة من مستشفى الشفاء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الثاني (بترا)- أفاد تلفزيون فلسطين اليوم الجمعة، بأن جيش الاحتلال اختطف 130 جثة من مستشفى الشفاء، ودمّر غالبية الأجهزة الطبية بالمستشفى، فيما استشهد 50 مريضا في الأيام الماضية، منهم 4 من مرضى الكلى و3 من الأطفال الخدّج، و20 من مرضى العناية المركزة لتوقف الأجهزة.

ونقل عن مدير مشفى الشفاء محمد أبو سلمية قوله، "إننا نتعرض للإبادة وشهداء كل دقيقة، والصورة سوداوية ولا يوجد سوى الجثث والموت والاحتلال لا يزال يحاصر المجمع ويعيث بداخله خرابا ويجرّف باحاته الخارجية، والمستشفى تحول إلى سجن كبير يتعرض كل من فيه لإبادة جماعية".

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/أس

17/11/2023 19:51:55