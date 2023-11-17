منتخب الناشئين يخسر أمام الكويت بالبطولة العربية لكرة اليد

منتخب الناشئين يخسر أمام الكويت بالبطولة العربية لكرة اليد
التاريخ
11/17/2023 2:28:08 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 تشرين الثاني (بترا)- خسر المنتخب الوطني للناشئين بكرة اليد، اليوم الجمعة، أمام منتخب الكويت بنتيجة 22-27 في مباراته الأولى بالبطولة العربية التي تقام حاليا في مدينة المهدية التونسية.
ويخوض المنتخب الوطني مباراته الثانية أمام المنتخب الجزائري (أ) عند الساعة السادسة من مساء يوم غد السبت بتوقيت الأردن.
--(بترا)
خ خ/م د/أس
17/11/2023 19:48:18
MENAFN17112023000117011021ID1107448272
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