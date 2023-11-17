منتخب الناشئين يخسر أمام الكويت بالبطولة العربية لكرة اليد

عمان 17 تشرين الثاني (بترا)- خسر المنتخب الوطني للناشئين بكرة اليد، اليوم الجمعة، أمام منتخب الكويت بنتيجة 22-27 في مباراته الأولى بالبطولة العربية التي تقام حاليا في مدينة المهدية التونسية. ويخوض المنتخب الوطني مباراته الثانية أمام المنتخب الجزائري (أ) عند الساعة السادسة من مساء يوم غد السبت بتوقيت الأردن. --(بترا) خ خ/م د/أس 17/11/2023 19:48:18

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