الإذاعة الإسرائيلية: القبة الحديدية تعجز عن اعتراض صواريخ من غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة (بترا)- قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، إن القبة الحديدية عجزت عن اعتراض عدة صواريخ استهدفت تل أبيب في الرشقة الأخيرة.

وأعلنت إذاعة الجيش عن سماع دوي انفجارات ضخمة في تل أبيب بعد إطلاق وابل من الصواريخ من قطاع غزة، مبينة أن أحد الصواريخ من غزة سقط على مستوطنة "بتاح تكفا" المقامة على أراضي قرية ملبّس وسط فلسطين المحتلة.

وقالت كتائب القسام في بيان لها قصفنا "تل أبيب" برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في غزة.

--(بترا)

م . ف/م د/أس

17/11/2023 19:27:09