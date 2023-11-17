الصحة العالمية تدعو لدخول منتظم للمصابين والمرضى من غزة إلى مصر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الثاني (بترا)- دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إلى السماح بدخول المرضى والمصابين من غزة بشكل منتظم لتلقي العلاج في مصر، لتخفيف الضغط على مستشفيات القطاع.

وقالت المنظمة، إنه يجب إنشاء نظام لإخراج الحالات ذات الأولوية من القطاع المحاصر.

وخرج 25 مستشفى من أصل 36 في قطاع غزة عن الخدمة، بينما تكافح باقي المستشفيات لتقديم خدمات صحية في الحدود الدنيا.

وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ريتشارد بيبركورن، أن "هذا لا يكفي لدعم الاحتياجات التي لا نهاية لها، والتي نشأت بسبب الأعمال العدائية".

ودعا بيبركورن في مؤتمر صحفي إلى عمليات إجلاء طبي يومية ومستدامة دون عوائق، وآمنة للمرضى والمصابين بجروح خطرة إلى مصر المجاورة.

وتحدث بيبركورن من القدس عبر تقنية الاتصال المرئي، مؤكدا وجوب نقل ما بين 50 إلى 60 مريضا بشكل يومي إلى مصر، حيث "سيحصلون على العلاج والرعاية المناسبين اللتين يستحقونهما".

وتابع "نشعر بقلق بالغ على سلامة المرضى والعاملين في مجال الصحة، ليس فقط في مستشفى الشفاء ولكن في المستشفيات الأخرى أيضًا".

وأكد "يجب حماية المرافق الصحية والعاملين الصحيين وسيارات الإسعاف والمرضى".

وبحسب بيبركورن فإنه قبل اندلاع الحرب، كان هناك نحو 3500 سرير في مستشفيات القطاع. والآن يوجد قرابة 1400 سرير. وقدر الاحتياجات حاليا بـ"نحو 5 آلاف سرير".

وأعرب بيبركورن عن قلق بالغ أيضا إزاء انتشار أمراض في قطاع غزة من بينها التهابات الجهاز التنفسي الحادة، وجدري الماء، والطفح الجلدي، والتهاب الكبد الوبائي (أ).

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/أس

17/11/2023 19:14:46