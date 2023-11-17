الصحة العالمية تدعو لدخول منتظم للمصابين والمرضى من غزة إلى مصر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 تشرين الثاني (بترا)- دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إلى السماح بدخول المرضى والمصابين من غزة بشكل منتظم لتلقي العلاج في مصر، لتخفيف الضغط على مستشفيات القطاع.
وقالت المنظمة، إنه يجب إنشاء نظام لإخراج الحالات ذات الأولوية من القطاع المحاصر.
وخرج 25 مستشفى من أصل 36 في قطاع غزة عن الخدمة، بينما تكافح باقي المستشفيات لتقديم خدمات صحية في الحدود الدنيا.
وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ريتشارد بيبركورن، أن "هذا لا يكفي لدعم الاحتياجات التي لا نهاية لها، والتي نشأت بسبب الأعمال العدائية".
ودعا بيبركورن في مؤتمر صحفي إلى عمليات إجلاء طبي يومية ومستدامة دون عوائق، وآمنة للمرضى والمصابين بجروح خطرة إلى مصر المجاورة.
وتحدث بيبركورن من القدس عبر تقنية الاتصال المرئي، مؤكدا وجوب نقل ما بين 50 إلى 60 مريضا بشكل يومي إلى مصر، حيث "سيحصلون على العلاج والرعاية المناسبين اللتين يستحقونهما".
وتابع "نشعر بقلق بالغ على سلامة المرضى والعاملين في مجال الصحة، ليس فقط في مستشفى الشفاء ولكن في المستشفيات الأخرى أيضًا".
وأكد "يجب حماية المرافق الصحية والعاملين الصحيين وسيارات الإسعاف والمرضى".
وبحسب بيبركورن فإنه قبل اندلاع الحرب، كان هناك نحو 3500 سرير في مستشفيات القطاع. والآن يوجد قرابة 1400 سرير. وقدر الاحتياجات حاليا بـ"نحو 5 آلاف سرير".
وأعرب بيبركورن عن قلق بالغ أيضا إزاء انتشار أمراض في قطاع غزة من بينها التهابات الجهاز التنفسي الحادة، وجدري الماء، والطفح الجلدي، والتهاب الكبد الوبائي (أ).
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
17/11/2023 19:14:46
MENAFN17112023000117011021ID1107448269
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