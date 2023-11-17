إصابة 4 جنود إسرائيليين أحدهم جروحه خطيرة بإطلاق صاروخ من لبنان

إصابة 4 جنود إسرائيليين أحدهم جروحه خطيرة بإطلاق صاروخ من لبنان
التاريخ
11/17/2023 2:28:01 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 17 تشرين الثاني (بترا)- قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، إن 4 جنود إسرائيليين أصيبوا جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من جنوب لبنان على منطقة المنارة، أحدهم بجروح خطيرة جدا.
وأضافت الصحيفة العبرية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بالمدفعية محيط بلدات ياطر ومركبا ورب ثلاثين وحولا وميس الجبل في جنوب لبنان.
--(بترا)
م.ف/م د/أس
17/11/2023 18:53:19
MENAFN17112023000117011021ID1107448268
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