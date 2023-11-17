إصابة 4 جنود إسرائيليين أحدهم جروحه خطيرة بإطلاق صاروخ من لبنان

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 17 تشرين الثاني (بترا)- قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، إن 4 جنود إسرائيليين أصيبوا جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من جنوب لبنان على منطقة المنارة، أحدهم بجروح خطيرة جدا.

وأضافت الصحيفة العبرية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بالمدفعية محيط بلدات ياطر ومركبا ورب ثلاثين وحولا وميس الجبل في جنوب لبنان.

--(بترا)

م.ف/م د/أس

17/11/2023 18:53:19