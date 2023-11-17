قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر المستشفى المعمداني في غزة

قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر المستشفى المعمداني في غزة
التاريخ
11/17/2023 2:28:01 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 تشرين الثاني (بترا)- قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، إن دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر المستشفى المعمداني بمدينة غزة وتطلق النار بكثافة على كل من يتحرك في محيطه؛ مما يمنع فرق الإسعاف من الخروج لإنقاذ المرضى والمصابين.
وأضافت في بيان، إن طواقمها محاصرة عند المستشفى الأهلي المعمداني، ولا تستطيع الحركة للقيام بواجبها الإنساني.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
17/11/2023 18:48:01
MENAFN17112023000117011021ID1107448267
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