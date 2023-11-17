قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر المستشفى المعمداني في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الثاني (بترا)- قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، إن دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر المستشفى المعمداني بمدينة غزة وتطلق النار بكثافة على كل من يتحرك في محيطه؛ مما يمنع فرق الإسعاف من الخروج لإنقاذ المرضى والمصابين.

وأضافت في بيان، إن طواقمها محاصرة عند المستشفى الأهلي المعمداني، ولا تستطيع الحركة للقيام بواجبها الإنساني.

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/أس

17/11/2023 18:48:01