مسيرة تضامنية مع غزة في مخيم مادبا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
مادبا 17 تشرين الثاني (بترا)- نفذت الفعاليات الشعبية في مخيم مادبا، اليوم بعد صلاة الجمعة، مسيرة تضامنية مع الأشقاء في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان من جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من أربعين يوما دون توقف.
وعبر المشاركون عن إدانتهم للعدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة والذي يستهدف المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ كذلك المنشآت المدنية والمستشفيات والمدارس والمباني، مما يشكل جرائم ضد الإنسانية.
وطالبوا بوقف العدوان المستمر وإيصال المساعدات لقطاع غزة من غذاء ودواء ووقود، مؤكدين قدرة الأشقاء في قطاع غزة على الصمود بوجه العدوان وتمسكهم بأرضهم رافضين مخططات الاحتلال بتهجير الشعب الفلسطيني مجددا.
--(بترا)
ج ب/أس
17/11/2023 17:53:08
MENAFN17112023000117011021ID1107448266
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