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مسيرة تضامنية مع غزة في مخيم مادبا

11/17/2023 2:28:00 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)


مادبا 17 تشرين الثاني (بترا)- نفذت الفعاليات الشعبية في مخيم مادبا، اليوم بعد صلاة الجمعة، مسيرة تضامنية مع الأشقاء في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان من جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من أربعين يوما دون توقف.
وعبر المشاركون عن إدانتهم للعدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة والذي يستهدف المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ كذلك المنشآت المدنية والمستشفيات والمدارس والمباني، مما يشكل جرائم ضد الإنسانية.
وطالبوا بوقف العدوان المستمر وإيصال المساعدات لقطاع غزة من غذاء ودواء ووقود، مؤكدين قدرة الأشقاء في قطاع غزة على الصمود بوجه العدوان وتمسكهم بأرضهم رافضين مخططات الاحتلال بتهجير الشعب الفلسطيني مجددا.
--(بترا)
ج ب/أس
17/11/2023 17:53:08

MENAFN17112023000117011021ID1107448266

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