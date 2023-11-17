انطلاق الجولة الختامية من منافسات الدوري الأردني للجولف

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 تشرين الثاني (بترا)- انطلقت، اليوم الجمعة، منافسات الجولة الخامسة والختامية من الدوري الأردني للجولف التي ينظمها الاتحاد الأردني للعبة في ملاعب نادي واحة أيلة للجولف بمدينة العقبة، وتستمر حتى مساء غد السبت بمشاركة نحو 36 لاعبة ولاعباً يُمثلون مختلف الفئات العمرية.
وكانت أسرة اتحاد الجولف ونادي واحة أيلة، قد أنهت الترتيبات كافة، للخروج بختام مبهر يليق بالموسم الطويل، الذي شهد منافسة قوية في مختلف جولاته، مع التأكيد أن النتائج المتقاربة بين اللاعبين ستبقي باب المنافسة على اللقب مفتوحاً على مصراعيه حتى يوم غد.
وفي السياق ذاته، وضع المجلس الجديد لإدارة شؤون الاتحاد الأردني للجولف، لمساته الأخيرة على أجندة الموسم الجديد 2024 التي ستتضمن مشاركات مرتقبة في البطولات المحلية والخارجية، مع الإشارة إلى أن البطولات كافة ستقام بين ملعبي نادي واحة أيلة ونادي البشارات.
وقالت عضو الاتحاد الأردني للجولف وأمينة السر مجد النجادا، إن هدف المرحلة المقبلة يسير نحو توسيع القاعدة ورفع عدد البطولات، مؤكدة أن جولات الدوري الأردني في الموسم المقبل ستكون تحت التصنيف العالمي للهواة (WAGR) مما يشكل نقلة نوعية، قائلة: "ستكون أجندتنا مزدحمة بالبطولات الكبيرة، وهذا يتطلب دعماً كبيراً من الداعمين والرعاة لإنجاحه".
وبينت أن الموسم المقبل سيشهد تحولاً في لعبة الجولف، لتكون أكثر شمولية وللفئات كافة، وبما يسهم في زيادة القاعدة، "نريد الحفاظ على جاهزية اللاعبين لتمثيل الأردن في مختلف البطولات".
--(بترا)
خ خ/م د/أس
17/11/2023 17:44:03
MENAFN17112023000117011021ID1107448265
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.