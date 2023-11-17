انطلاق الجولة الختامية من منافسات الدوري الأردني للجولف

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الثاني (بترا)- انطلقت، اليوم الجمعة، منافسات الجولة الخامسة والختامية من الدوري الأردني للجولف التي ينظمها الاتحاد الأردني للعبة في ملاعب نادي واحة أيلة للجولف بمدينة العقبة، وتستمر حتى مساء غد السبت بمشاركة نحو 36 لاعبة ولاعباً يُمثلون مختلف الفئات العمرية.

وكانت أسرة اتحاد الجولف ونادي واحة أيلة، قد أنهت الترتيبات كافة، للخروج بختام مبهر يليق بالموسم الطويل، الذي شهد منافسة قوية في مختلف جولاته، مع التأكيد أن النتائج المتقاربة بين اللاعبين ستبقي باب المنافسة على اللقب مفتوحاً على مصراعيه حتى يوم غد.

وفي السياق ذاته، وضع المجلس الجديد لإدارة شؤون الاتحاد الأردني للجولف، لمساته الأخيرة على أجندة الموسم الجديد 2024 التي ستتضمن مشاركات مرتقبة في البطولات المحلية والخارجية، مع الإشارة إلى أن البطولات كافة ستقام بين ملعبي نادي واحة أيلة ونادي البشارات.

وقالت عضو الاتحاد الأردني للجولف وأمينة السر مجد النجادا، إن هدف المرحلة المقبلة يسير نحو توسيع القاعدة ورفع عدد البطولات، مؤكدة أن جولات الدوري الأردني في الموسم المقبل ستكون تحت التصنيف العالمي للهواة (WAGR) مما يشكل نقلة نوعية، قائلة: "ستكون أجندتنا مزدحمة بالبطولات الكبيرة، وهذا يتطلب دعماً كبيراً من الداعمين والرعاة لإنجاحه".

وبينت أن الموسم المقبل سيشهد تحولاً في لعبة الجولف، لتكون أكثر شمولية وللفئات كافة، وبما يسهم في زيادة القاعدة، "نريد الحفاظ على جاهزية اللاعبين لتمثيل الأردن في مختلف البطولات".

--(بترا)

خ خ/م د/أس

17/11/2023 17:44:03