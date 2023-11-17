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اختتام منافسات بطولة كأس الأردن للرجال للريشة الطائرة

11/17/2023 2:27:57 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الثاني (بترا)- اختتمت، اليوم الجمعة، بطولة كأس الأردن للرجال للريشة الطائرة التي نظمها الاتحاد الأردني للعبة في صالة مؤتة بمدينة الحسين للشباب.
وشهدت البطولة مشاركة 50 لاعبا يمثلون 13 ناديا من أندية الدرجتين الأولى والثانية.
وتمكن فريق نادي بيت يافا من إحراز المركز الأول وتحقيق اللقب بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق نادي الكتة.
وكان بيت يافا قد وصل للمباراة النهائية بعد تغلبه على فريق نادي مدينة الحسين للشباب ومن ثم على فريق كفر عوان.
--(بترا)
خ خ/م د/أس
17/11/2023 17:28:02

MENAFN17112023000117011021ID1107448264

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