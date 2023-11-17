اختتام منافسات بطولة كأس الأردن للرجال للريشة الطائرة

اختتام منافسات بطولة كأس الأردن للرجال للريشة الطائرة
التاريخ
11/17/2023 2:27:57 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 تشرين الثاني (بترا)- اختتمت، اليوم الجمعة، بطولة كأس الأردن للرجال للريشة الطائرة التي نظمها الاتحاد الأردني للعبة في صالة مؤتة بمدينة الحسين للشباب.
وشهدت البطولة مشاركة 50 لاعبا يمثلون 13 ناديا من أندية الدرجتين الأولى والثانية.
وتمكن فريق نادي بيت يافا من إحراز المركز الأول وتحقيق اللقب بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق نادي الكتة.
وكان بيت يافا قد وصل للمباراة النهائية بعد تغلبه على فريق نادي مدينة الحسين للشباب ومن ثم على فريق كفر عوان.
--(بترا)
خ خ/م د/أس
17/11/2023 17:28:02
MENAFN17112023000117011021ID1107448264
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