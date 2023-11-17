خبير أممي: على إسرائيل التوقف عن استخدام المياه كسلاح حرب

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 17 تشرين الثاني (بترا)- طالب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، بيدرو أروجو -أجودو، إسرائيل بالتوقف عن استخدام المياه كسلاح في الحرب.

وقال الخبير الأممي، في بيان اليوم الجمعة، إنه يجب على إسرائيل السماح بدخول المياه النظيفة والوقود إلى غزة لتفعيل شبكة إمدادات المياه ومحطات تحلية المياه في القطاع المحاصر، قبل فوات الأوان.

وأضاف أن "كل ساعة تمر مع قيام إسرائيل بمنع توفير مياه الشرب الآمنة في قطاع غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، تُعرض سكان غزة لخطر الموت من العطش والأمراض المرتبطة بنقص مياه الشرب الآمنة".

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن النضوب الكامل للوقود في غزة له عواقب كارثية، بما في ذلك انهيار إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي والاتصالات والرعاية الصحية.

وقال أجودو: "أريد أن أذكّر إسرائيل بأن منع الإمدادات اللازمة للمياه الصالحة للشرب من دخول قطاع غزة، ينتهك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان"، مضيفا "أن التأثير على الصحة العامة والنظافة العامة، يمكن أن يؤدي إلى مقتل عدد أكبر من المدنيين مقارنة بعدد القتلى الهائل بالفعل بسبب قصف غزة".

وذكر أنه "بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسي، فإن حرمان السكان المدنيين عمدًا من ظروف الحياة، بقصد تدميرهم، يعد عملاً من أعمال الإبادة ويصنف على أنه جريمة ضد الإنسانية".

ووفقا للأونروا، فإن حوالي 70 بالمئة من سكان غزة يشربون المياه المالحة والملوثة، وسيتصاعد هذا الوضع بسرعة إذا استمرت إسرائيل في منع دخول الوقود إلى المنطقة المحاصرة. وقالت الأونروا إن محطات ضخ الصرف الصحي العامة، و60 بئر مياه في الجنوب، ومحطتي تحلية المياه الرئيسيتين في رفح والمنطقة الوسطى، ومضختين رئيسيتين للصرف الصحي في الجنوب، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي في رفح، توقفت جميعها عن العمل.

وحث أجودو المجتمع الدولي على ضمان وفاء إسرائيل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، مضيفا "أن مصير الفلسطينيين في غزة هو في أيدي إسرائيل".

--(بترا)

م د/م د

17/11/2023 17:23:26