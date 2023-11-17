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باكستان تدين استهداف المستشفى الميداني الأردني في غزة

11/17/2023 2:27:56 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الثاني (بترا)- أدانت باكستان بشدة، القصف الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلية في محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة؛ مما أدى إلى إصابة سبعة أردنيين.
وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم الجمعة، أن هذا الهجوم هو الأحدث في سلسلة من الهجمات على المستشفيات والمرافق الطبية في غزة ويشكل جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي, مشيرة إلى أن باكستان تشارك بالدعوة إلى إجراء تحقيق شامل في هذا الحادث الوحشي وغيره من الهجمات على المرافق الطبية في غزة، ومحاسبة قوات الاحتلال على جرائم الحرب التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعت الخارجية الباكستانية المجتمع الدولي إلى التدخل بشكل عاجل لوضع حد للجرائم التي ترتكب في غزة وللتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار لحماية أرواح المدنيين والبنية التحتية.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
17/11/2023 17:07:37

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