باكستان تدين استهداف المستشفى الميداني الأردني في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 تشرين الثاني (بترا)- أدانت باكستان بشدة، القصف الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلية في محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة؛ مما أدى إلى إصابة سبعة أردنيين.
وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم الجمعة، أن هذا الهجوم هو الأحدث في سلسلة من الهجمات على المستشفيات والمرافق الطبية في غزة ويشكل جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي, مشيرة إلى أن باكستان تشارك بالدعوة إلى إجراء تحقيق شامل في هذا الحادث الوحشي وغيره من الهجمات على المرافق الطبية في غزة، ومحاسبة قوات الاحتلال على جرائم الحرب التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعت الخارجية الباكستانية المجتمع الدولي إلى التدخل بشكل عاجل لوضع حد للجرائم التي ترتكب في غزة وللتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار لحماية أرواح المدنيين والبنية التحتية.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
17/11/2023 17:07:37
MENAFN17112023000117011021ID1107448262
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.