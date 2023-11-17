روسيا تتعهد بحظر الانتشار النووي
التاريخ
11/17/2023 2:27:54 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 17 تشرين الثاني (بترا)- قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن إنشاء قسم روسي لمراقبة التجارب النووية يعد دليلا لا يقبل الجدل على تعهد البلاد بحظر الانتشار النووي.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي : "إن الانتهاء من إنشاء الجزء الروسي من نظام الرصد الدولي، هو دليل لا يقبل الجدل على التزام روسيا بعدم انتشار الأسلحة النووية وتعزيز الاستقرار الاستراتيجي في العالم".
--(بترا)
س ح/م د/أس
17/11/2023 17:04:43
MENAFN17112023000117011021ID1107448261
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