روسيا تتعهد بحظر الانتشار النووي

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 17 تشرين الثاني (بترا)- قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن إنشاء قسم روسي لمراقبة التجارب النووية يعد دليلا لا يقبل الجدل على تعهد البلاد بحظر الانتشار النووي.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي : "إن الانتهاء من إنشاء الجزء الروسي من نظام الرصد الدولي، هو دليل لا يقبل الجدل على التزام روسيا بعدم انتشار الأسلحة النووية وتعزيز الاستقرار الاستراتيجي في العالم".

--(بترا)

س ح/م د/أس

17/11/2023 17:04:43