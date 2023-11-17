فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

الأغوار الشمالية 17 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عن عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة، في لواء الأغوار الشمالية غدا السبت، لغايات الصيانة السنوية.

وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج للتيار سيشمل مناطق الشونة الشمالية، والعدسية، وجزءًا من المنشية، والمخيبة الفوقا والمخيبة التحتا، مشيرة إلى أن مدة الفصل ستكون من الـ 8 صباحا ولغاية الـ4 عصراً .

-- (بترا)

أ غ/م د/أس

17/11/2023 17:03:04