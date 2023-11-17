فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية غدا

فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية غدا
التاريخ
11/17/2023 2:27:53 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
الأغوار الشمالية 17 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عن عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة، في لواء الأغوار الشمالية غدا السبت، لغايات الصيانة السنوية.
وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج للتيار سيشمل مناطق الشونة الشمالية، والعدسية، وجزءًا من المنشية، والمخيبة الفوقا والمخيبة التحتا، مشيرة إلى أن مدة الفصل ستكون من الـ 8 صباحا ولغاية الـ4 عصراً .
-- (بترا)
أ غ/م د/أس
17/11/2023 17:03:04
MENAFN17112023000117011021ID1107448260
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