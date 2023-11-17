-->

Saturday, 18 November 2023 07:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية غدا

11/17/2023 2:27:53 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الأغوار الشمالية 17 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عن عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة، في لواء الأغوار الشمالية غدا السبت، لغايات الصيانة السنوية.
وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج للتيار سيشمل مناطق الشونة الشمالية، والعدسية، وجزءًا من المنشية، والمخيبة الفوقا والمخيبة التحتا، مشيرة إلى أن مدة الفصل ستكون من الـ 8 صباحا ولغاية الـ4 عصراً .
-- (بترا)
أ غ/م د/أس
17/11/2023 17:03:04

MENAFN17112023000117011021ID1107448260

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث