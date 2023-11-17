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الأسهم اليابانية تغلق على ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي

11/17/2023 2:27:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الثاني (بترا)- أنهى مؤشر نيكي الياباني تعاملات جلسة اليوم الجمعة، على ارتفاع، مسجلا مكاسب أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي مدفوعا بنتائج قوية للشركات.
وأنهى نيكي التعاملات اليوم على ارتفاع 0.48 بالمئة مسجلا 33585 نقطه، محققا مكاسب أسبوعية بنحو 3.12 بالمئة، وفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية.
ومن بين 225 سهما مدرجا بمؤشر نيكي، ارتفع 179 سهما اليوم الجمعة، بينما تراجع 45 سهما واستقر سهم واحد.
وارتفع مؤشر توبكس 0.96 بالمئة، مسجلا ارتفاعا أسبوعيا يصل إلى 2.33 بالمئة.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
17/11/2023 16:12:15

MENAFN17112023000117011021ID1107448259

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