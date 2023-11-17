الصحة العالمية تعبر عن قلقها من انتشار الأمراض بقطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الثاني (بترا)- قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إنها تشعر بقلق بالغ من انتشار الأمراض في قطاع غزة، حيث تسبب القصف الإسرائيلي المستمر منذ أسابيع في تكدس السكان في الملاجئ مع نقص شديد في الغذاء والمياه النظيفة.

وقال ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية، ريتشارد بيبركورن، "نشعر بقلق بالغ بخصوص انتشار الأمراض عند حلول موسم الشتاء"، وفق ما نقلته مواقع إخبارية فلسطينية.

وأضاف، أنه جرى رصد أكثر من 70 ألف حالة عدوى تنفسية حادة وما يربو على 44 ألف حالة إسهال شديد في القطاع المكتظ بالسكان، مشيراً إلى أن الأعداد الحقيقية أعلى بكثير من المتوقع.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/أس

17/11/2023 16:09:08