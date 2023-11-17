كندا تعرب عن قلقها إزاء إصابة أردنيين بهجوم قرب المستشفى الميداني الأردني بغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 تشرين الثاني (بترا)- أعربت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي عن قلق بلادها البالغ، إزاء إصابة أردنيين يعملون في القطاع الصحي، بجروح في هجوم وقع بالقرب من المستشفى الميداني الأردني في غزة.
وقالت في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (إكس)، إن الأردن يلعب دوراً إنسانياً حيوياً من خلال دعمه الطبي للمدنيين الفلسطينيين.
وأضافت جولي، أن المستشفيات والعاملين في المجال الطبي ليسوا هدفاً ويجب حمايتهم، داعية جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس بالقرب من المرافق الطبية والبنية التحتية المدنية، امتثالاً للقانون الإنساني الدولي.
--(بترا)
ص خ/م د/أس
17/11/2023 16:00:09
MENAFN17112023000117011021ID1107448257
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