كندا تعرب عن قلقها إزاء إصابة أردنيين بهجوم قرب المستشفى الميداني الأردني بغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الثاني (بترا)- أعربت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي عن قلق بلادها البالغ، إزاء إصابة أردنيين يعملون في القطاع الصحي، بجروح في هجوم وقع بالقرب من المستشفى الميداني الأردني في غزة.

وقالت في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (إكس)، إن الأردن يلعب دوراً إنسانياً حيوياً من خلال دعمه الطبي للمدنيين الفلسطينيين.

وأضافت جولي، أن المستشفيات والعاملين في المجال الطبي ليسوا هدفاً ويجب حمايتهم، داعية جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس بالقرب من المرافق الطبية والبنية التحتية المدنية، امتثالاً للقانون الإنساني الدولي.

--(بترا)

ص خ/م د/أس

17/11/2023 16:00:09