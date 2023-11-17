-->

Saturday, 18 November 2023 07:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كندا تعرب عن قلقها إزاء إصابة أردنيين بهجوم قرب المستشفى الميداني الأردني بغزة

11/17/2023 2:27:50 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الثاني (بترا)- أعربت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي عن قلق بلادها البالغ، إزاء إصابة أردنيين يعملون في القطاع الصحي، بجروح في هجوم وقع بالقرب من المستشفى الميداني الأردني في غزة.
وقالت في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (إكس)، إن الأردن يلعب دوراً إنسانياً حيوياً من خلال دعمه الطبي للمدنيين الفلسطينيين.
وأضافت جولي، أن المستشفيات والعاملين في المجال الطبي ليسوا هدفاً ويجب حمايتهم، داعية جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس بالقرب من المرافق الطبية والبنية التحتية المدنية، امتثالاً للقانون الإنساني الدولي.
--(بترا)
ص خ/م د/أس
17/11/2023 16:00:09

MENAFN17112023000117011021ID1107448257

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث