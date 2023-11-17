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جرش :مسيرات تضامناً مع الأشقاء في غزة وتنديداً بجرائم الاحتلال في القطاع

11/17/2023 2:27:49 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

جرش 17 تشرين الثاني (بترا)- نظمت الفعاليات الشعبية والحزبية في محافظة جرش اليوم الجمعة، مسيرات ومهرجانات خطابية تضامناً مع الأشقاء في غزة وفلسطين وتنديداً بجرائم الاحتلال ضد الأبرياء في القطاع .
وأكد المشاركون اعتزازهم بمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك الرافضة لكل ممارسات العدو الإسرائيلي وجرائمه البشعة بحق الأبرياء في قطاع غزة، مشيدين بتوجيهات جلالته بإرسال مستشفى ميداني إلى نابلس لتقديم الدعم والمساندة والخدمات الطبية والعلاجية للمصابين نتيجة الاعتداءات المستمرة عليهم من قبل قوات الاحتلال .
وعبروا عن إدانتهم للجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال واستهدافه لمحيط المستشفى الميداني الأردني بغزة، مؤكدين أن مثل هذه الأعمال الجبانة لن تثني الأردن عن الوقوف إلى جانب الأهل في غزة وفلسطين .
وطالبوا المجتمع الدولي بوقف الحرب وحماية الفلسطينيين من جرائم الاحتلال وقتل الأبرياء وهدم المنشآت والمستشفيات ودور العبادة والمدارس .
--(بترا)
ع.ف/م ق/أس
17/11/2023 15:58:59

MENAFN17112023000117011021ID1107448256

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