جرش :مسيرات تضامناً مع الأشقاء في غزة وتنديداً بجرائم الاحتلال في القطاع

(MENAFN
- Jordan News Agency)
جرش 17 تشرين الثاني (بترا)- نظمت الفعاليات الشعبية والحزبية في محافظة جرش اليوم الجمعة، مسيرات ومهرجانات خطابية تضامناً مع الأشقاء في غزة وفلسطين وتنديداً بجرائم الاحتلال ضد الأبرياء في القطاع .
وأكد المشاركون اعتزازهم بمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك الرافضة لكل ممارسات العدو الإسرائيلي وجرائمه البشعة بحق الأبرياء في قطاع غزة، مشيدين بتوجيهات جلالته بإرسال مستشفى ميداني إلى نابلس لتقديم الدعم والمساندة والخدمات الطبية والعلاجية للمصابين نتيجة الاعتداءات المستمرة عليهم من قبل قوات الاحتلال .
وعبروا عن إدانتهم للجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال واستهدافه لمحيط المستشفى الميداني الأردني بغزة، مؤكدين أن مثل هذه الأعمال الجبانة لن تثني الأردن عن الوقوف إلى جانب الأهل في غزة وفلسطين .
وطالبوا المجتمع الدولي بوقف الحرب وحماية الفلسطينيين من جرائم الاحتلال وقتل الأبرياء وهدم المنشآت والمستشفيات ودور العبادة والمدارس .
--(بترا)
ع.ف/م ق/أس
17/11/2023 15:58:59
MENAFN17112023000117011021ID1107448256
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