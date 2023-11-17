فعاليات في إربد تدين استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 17 تشرين الثاني (بترا)- واصلت الفعاليات الشعبية والسياسية والمدنية في إربد، اليوم الجمعة، إدانتها لاستمرار عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، وعلى المستشفيات، بما فيها المستشفى الميداني الأردني.

ونددت مسيرة حاشدة شاركت فيها فاعليات شعبية وحزبية ونقابية وشبابية ونسائية انطلقت بعد صلاة الجمعة من مسجد الهاشمي، بالعدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة.

ورفع المشاركون في المسيرة شعارات حيت صمود الشعب الفلسطيني وأهل غزة أمام العدوان الوحشي من قبل قوات الاحتلال، مستنكرين استهداف المدنيين والقصف البربري المستمر على شعب غزة الأعزل، ومنع وصول المساعدات الإنسانية لهم، خلافا لأبسط قواعد القوانين والمواثيق الدولية واستهداف محيط المستشفى الميداني الأردني.

وداعوا أحرار العالم للوقوف بجانب غزة لوقف وردع غلو قوات الاحتلال، واعتبروا أن ما تقوم به قوات الاحتلال باستخدام الأسلحة المحرمة دوليا، جريمة حرب وإبادة بشرية.

وأكدوا أن توجيهات جلالة الملك بإنشاء مستشفى في مدينة نابلس وإدامة عمل المستشفى الأردني في قطاع غزة وقرار الحكومة الذي جاء على لسان وزير الخارجية وشؤون المغتربين بعدم التوقيع على اتفاقية تبادل المياه والطاقة مع إسرائيل، يدل على الموقف الصلب للأردن قيادة وحكومة وشعبا بدعم صمود أهل غزة والشعب الفلسطيني والوقوف معهم في ظل ما يتعرضون له من عدوان غاشم وحرب إبادة بشرية.

وثمنوا موقف الأردن الشجاع والصلب الذي عبر عنه جلالة الملك عبدالله الثاني في أكثر من مناسبة ومواقفه المستمرة وجهوده المكثفة بدعم الشعب الفلسطيني ووقف العدوان على غزة وتأمين المساعدات الفورية والعاجلة للقطاع .

وأعربوا عن ثقتهم بقدرة الشعب الفلسطيني عموما وقطاع غزة خصوصا على الصمود بوجه آلة البطش الإسرائيلية؛ لأنهم أصحاب حق وشرعية، مؤكدين أنه لا يمكن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مهما كلف الثمن، وأن الانتصار لأصحاب الأرض الشرعيين طال الزمن أو قصر.

ونفذ حزب نماء وهيئة شباب بلدة عنبة، وقفة تضامنية عبروا فيها عن إدانتهم لاستمرار جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والحرب على غزة وقصف محيط المستشفى الميداني الأردني، مشيرين إلى أن هذا يمثل جريمة حرب، وخروجًا على القانون الدولي.

وأكدوا وقوفهم خلف القيادة الهاشمية والطواقم الطبية في دعم الصمود الفلسطيني، داعين الحكومة الأردنية إلى اتخاذ الخطوات القانونية والسياسية كافة ضد حكومة الاحتلال للرد على هذه الجريمة النكراء التي تمثل خروجا على كل القوانين والأعراف والتقاليد وتعد خرقا فاضحا للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وأكدوا ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفا واضحا وصريحا يدين جرائم الحرب "الإسرائيلية" وقتل المدنيين وتدمير المستشفيات والمدارس والكنائس والمساجد وعمليات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والحصار الخانق من منع للماء والغذاء والدواء والوقود.

وأشادوا بتلاحم الأردن قيادة وشعبا إزاء العدوان البربري الذي تتعرض له غزة وتماسك الجبهة الداخلية وتوجيه البوصلة دائما باتجاه فلسطين والقدس، منتقدين صمت العالم الذي يقف موقف المتفرج أو الداعم لإسرائيل في عدوانها الهمجي، وهي تقتل الأطفال والنساء والشيوخ وتهدم المنازل فوق رؤس ساكنيها العزّل، وتقصف المستشفيات والمدارس ودور العبادة ومقرات الإغاثة والإسعاف والدفاع المدني بدون أي اكتراث بقيم الإنسانية.

--(بترا)

س ع/م د/أس

17/11/2023 15:55:04