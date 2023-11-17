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الصفدي يشارك بالدورة الـ 19 لحوار المنامة

11/17/2023 2:27:45 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الثاني (بترا)- يشارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في أعمال الدورة التاسعة عشرة لحوار المنامة، الذي تستضيفه مملكة البحرين الشقيقة، وينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.
ويتحدث الصفدي، صباح يوم غد، في جلسة حوارية بعنوان "الحرب، والدبلوماسية وخفض التصعيد".
كما سيلتقي عددا من نظرائه والمسؤولين الدوليين المشاركين في أعمال الدورة .
--(بترا)
ص خ/م ق/أس
17/11/2023 15:33:57

MENAFN17112023000117011021ID1107448254

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