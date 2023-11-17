وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في الكرك

MENAFN - Jordan News Agency)

الكرك 17 تشرين الثاني (بترا)- نظمت فعاليات شعبية ونقابية وحزبية، اليوم الجمعة، أمام مسجد المنشية الكبير بمحافظة الكرك، وقفة تضامنية مع الأشقاء في غزة والشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني.

وعبر المشاركون في الوقفة عن وقوفهم وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني ورفضهم للعدوان، مثمنين الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني على جميع المستويات العربية والدولية لوقف العدوان وإنهاء الاحتلال.

وأكدوا أهمية دعم صمود الأهل في غزة، مطالبين الدول الإسلامية والعربية والعالم بالتحرك السريع لإنقاذ الأطفال والنساء والشيوخ الذين يقصفون بوابل من الأسلحة المحرمة دوليا.

واشتملت الوقفة على هتافات مؤيدة ومناصرة للإخوة في غزة طالبوا فيها بوقف العمليات العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، منددين بالعدوان والقصف المتواصل على غزة ومحيطها، الأمر الذي أودى بحياة الآف الشهداء، جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ.

وأكد المشاركون التقاءهم مع الموقف الأردني سواء الرسمي أو الشعبي إلى جانب الفلسطينيين والتفافهم خلف القيادة الهاشمية صاحبة الشرعية التاريخية والدينية والوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، مطالبين دعاة السلام والمنظمات الحقوقية ومجلس الأمن وجامعة الدول العربية والضمائر الحية كافة، الضغط على إسرائيل، لوقف عدوانها على غزة الذي يشكل اختراقاً للمعاني الإنسانية وإبادة جماعية ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الأعزل.

وهتف المشاركون بعبارات حيَّت صمود الأشقاء في غزة والمدن الفلسطينية كافة ومقاومتهم للاحتلال الإسرائيلي.

--(بترا)

م ع/م د/أس

17/11/2023 15:32:23