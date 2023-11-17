وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في الكرك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 17 تشرين الثاني (بترا)- نظمت فعاليات شعبية ونقابية وحزبية، اليوم الجمعة، أمام مسجد المنشية الكبير بمحافظة الكرك، وقفة تضامنية مع الأشقاء في غزة والشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني.
وعبر المشاركون في الوقفة عن وقوفهم وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني ورفضهم للعدوان، مثمنين الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني على جميع المستويات العربية والدولية لوقف العدوان وإنهاء الاحتلال.
وأكدوا أهمية دعم صمود الأهل في غزة، مطالبين الدول الإسلامية والعربية والعالم بالتحرك السريع لإنقاذ الأطفال والنساء والشيوخ الذين يقصفون بوابل من الأسلحة المحرمة دوليا.
واشتملت الوقفة على هتافات مؤيدة ومناصرة للإخوة في غزة طالبوا فيها بوقف العمليات العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، منددين بالعدوان والقصف المتواصل على غزة ومحيطها، الأمر الذي أودى بحياة الآف الشهداء، جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ.
وأكد المشاركون التقاءهم مع الموقف الأردني سواء الرسمي أو الشعبي إلى جانب الفلسطينيين والتفافهم خلف القيادة الهاشمية صاحبة الشرعية التاريخية والدينية والوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، مطالبين دعاة السلام والمنظمات الحقوقية ومجلس الأمن وجامعة الدول العربية والضمائر الحية كافة، الضغط على إسرائيل، لوقف عدوانها على غزة الذي يشكل اختراقاً للمعاني الإنسانية وإبادة جماعية ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الأعزل.
وهتف المشاركون بعبارات حيَّت صمود الأشقاء في غزة والمدن الفلسطينية كافة ومقاومتهم للاحتلال الإسرائيلي.
--(بترا)
م ع/م د/أس
17/11/2023 15:32:23
MENAFN17112023000117011021ID1107448253
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.