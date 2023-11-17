الطفيلة: مسيرة ومهرجان خطابي نصرة لغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

الطفيلة 17 تشرين الثاني (بترا)- انطلقت من أمام مسجد الطفيلة الكبير في محافظة الطفيلة عقب صلاة الجمعة اليوم، مسيرة تضامنية دعماً ونصرة لصمود الأهل في غزة وتنديداً بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد المدنيين العزل في غزة.

ورفع المشاركون الذين يمثلون فعاليات حزبية وشبابية وشعبية، شعارات أدانت الصمت العالمي جراء ما يحدث من مجازر لاإنسانية، ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين العزل في قطاع غزة، مطالبين المجتمع الدولي إلى أخذ دوره الحقيقي في الضغط على إسرائيل، لوقف القصف الذي يستهدف المستشفيات والمدارس وبيوت العبادة ومساكن المدنيين، وعدم التغاضي عن جرائم الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة.

وطالبوا في مهرجان خطابي تضامني عقب المسيرة، المجتمع الدولي بعدم التعامل مع هذه الحرب العدوانية بازدواجية من حيث المعايير واستباحة الدم الفلسطيني، داعين إلى وقف الاتفاقيات مع إسرائيل وقطع التعامل الدبلوماسي معها ومقاطعة جميع منتجات الشركات التي تدعمها .

وثمن المشاركون في المسيرة جهود نشامى المستشفى الميداني في غزة، والذي يقدم العلاج للمصابين جراء آلة الحرب الاسرائيلية.

--(بترا)

س.م/م ق/أس

17/11/2023 15:24:52