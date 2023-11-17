الطفيلة: مسيرة ومهرجان خطابي نصرة لغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الطفيلة 17 تشرين الثاني (بترا)- انطلقت من أمام مسجد الطفيلة الكبير في محافظة الطفيلة عقب صلاة الجمعة اليوم، مسيرة تضامنية دعماً ونصرة لصمود الأهل في غزة وتنديداً بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد المدنيين العزل في غزة.
ورفع المشاركون الذين يمثلون فعاليات حزبية وشبابية وشعبية، شعارات أدانت الصمت العالمي جراء ما يحدث من مجازر لاإنسانية، ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين العزل في قطاع غزة، مطالبين المجتمع الدولي إلى أخذ دوره الحقيقي في الضغط على إسرائيل، لوقف القصف الذي يستهدف المستشفيات والمدارس وبيوت العبادة ومساكن المدنيين، وعدم التغاضي عن جرائم الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة.
وطالبوا في مهرجان خطابي تضامني عقب المسيرة، المجتمع الدولي بعدم التعامل مع هذه الحرب العدوانية بازدواجية من حيث المعايير واستباحة الدم الفلسطيني، داعين إلى وقف الاتفاقيات مع إسرائيل وقطع التعامل الدبلوماسي معها ومقاطعة جميع منتجات الشركات التي تدعمها .
وثمن المشاركون في المسيرة جهود نشامى المستشفى الميداني في غزة، والذي يقدم العلاج للمصابين جراء آلة الحرب الاسرائيلية.
--(بترا)
س.م/م ق/أس
17/11/2023 15:24:52
MENAFN17112023000117011021ID1107448252
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