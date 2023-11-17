وقفة تضامنية في العقبة تضامنا مع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 17 تشرين الثاني (بترا)- نظمت الفعاليات الشعبية والحزبية والنقابية اليوم عقب صلاة الجمعة، وقفة تضامنية مع الأشقاء في فلسطين، وتنديدًا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة .

وثمن المشاركون بالوقفة التضامنية مواقف الأردن الداعمة للقضية الفلسطينية وإرسال المساعدات الطبية والعينية إلى غزة، مشيرين إلى جهود جلالة الملك عبدالله الثاني لنقل معاناة أهلها في المحافل الدولية، مطالبا بوقف العدون ومحذرا من مخاطر التصعيد واستمرار الحرب على الأهل في قطاع غزة.

وأشادوا بصمود الأهل في فلسطين ورباطهم ودفاعهم عن الأرض والعرض والإنسان، مطالبين بفتح المعابر وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة بكل الطرق والوسائل.

واستنكر المشاركون بالوقفة التضامنية، المجازر الإسرائيلية بحق الأهل في فلسطين، مطالبين بضرورة إدخال الغذاء والدواء للقطاع المحاصر، مؤكدين أن ما يجري يعتبر جرائم إبادة بشعة ضد الإنسانية .

وحيا المشاركون بالوقفة المقاومة الفلسطينية من خلال الشعارات التي رفعت والهتافات التي رددت، مستنكرين الصمت الدولي تجاه ما يجري من جرائم إنسانية بحق الأهل في فلسطين، مؤكدين ضرورة محاسبة قادة إسرائيل أمام المحاكم الدولية.

--(بترا)

ا م/م ق/أس

17/11/2023 15:13:45