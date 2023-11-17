وقفة تضامنية في العقبة تضامنا مع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 17 تشرين الثاني (بترا)- نظمت الفعاليات الشعبية والحزبية والنقابية اليوم عقب صلاة الجمعة، وقفة تضامنية مع الأشقاء في فلسطين، وتنديدًا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة .
وثمن المشاركون بالوقفة التضامنية مواقف الأردن الداعمة للقضية الفلسطينية وإرسال المساعدات الطبية والعينية إلى غزة، مشيرين إلى جهود جلالة الملك عبدالله الثاني لنقل معاناة أهلها في المحافل الدولية، مطالبا بوقف العدون ومحذرا من مخاطر التصعيد واستمرار الحرب على الأهل في قطاع غزة.
وأشادوا بصمود الأهل في فلسطين ورباطهم ودفاعهم عن الأرض والعرض والإنسان، مطالبين بفتح المعابر وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة بكل الطرق والوسائل.
واستنكر المشاركون بالوقفة التضامنية، المجازر الإسرائيلية بحق الأهل في فلسطين، مطالبين بضرورة إدخال الغذاء والدواء للقطاع المحاصر، مؤكدين أن ما يجري يعتبر جرائم إبادة بشعة ضد الإنسانية .
وحيا المشاركون بالوقفة المقاومة الفلسطينية من خلال الشعارات التي رفعت والهتافات التي رددت، مستنكرين الصمت الدولي تجاه ما يجري من جرائم إنسانية بحق الأهل في فلسطين، مؤكدين ضرورة محاسبة قادة إسرائيل أمام المحاكم الدولية.
--(بترا)
ا م/م ق/أس
17/11/2023 15:13:45
MENAFN17112023000117011021ID1107448251
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