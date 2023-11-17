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وقفة تضامنية أمام الكالوتي تنديدا بالعدوان الغاشم على غزة

11/17/2023 2:27:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الثاني (بترا)- نفذت فعاليات شعبية وشبابية عقب صلاة ظهر اليوم الجمعة، وقفة تضامنية أمام مسجد الكالوتي في العاصمة عمان، نصرة للشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.
وندد المشاركون في الوقفة التضامنية، بالعدوان الإسرائيلي الذي يفتقر إلى أدنى معاني الإنسانية والقصف المتواصل على قطاع غزة ومحيطها، والذي أودى بحياة الآلاف من الشهداء غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ.
واستنكر المشاركون الصمت العالمي والمنظمات الإنسانية والحقوقية، جراء ما يحدث من مجازر واعتداء همجي ووحشي، من قبل قوات الاحتلال على المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس، أدت إلى المزيد من الشهداء والتهجير والنزوح، في مشهد يفتقر إلى الإنسانية ويجسد قسوة العقلية الإسرائيلية التي تسعى إلى ارتكاب المجازر الجماعية بحق أبناء القطاع.
--(بترا)
رخ/م ق/أس
17/11/2023 14:51:40

MENAFN17112023000117011021ID1107448250

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