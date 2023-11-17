مسيرة تضامنية بوسط البلد نصرة لفلسطين وغزة وتنديدًا بجرائم الاحتلال

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الثاني (بترا)- انطلقت بعد صلاة الجمعة اليوم من أمام المسجد الحسيني في وسط البلد، مسيرة شعبية وحزبية ونقابية حاشدة للتنديد بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.

وهتف المشاركون في المسيرة شعارات منددة بالممارسات الإسرائيلية الهمجية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدين وقوف الأردن ملكاً وشعباً وحكومة معهم ضد العدوان الغاشم للاحتلال الإسرائيلي وحتى تحقيق آمال وطموحات الشعب الفلسطيني في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وثمن المشاركون الجهود والخطوات المهمة والمؤثرة التي تتخذها المملكة بقيادتها الهاشمية الحكيمة بدءاً من إعادة النظر بالعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية واتفاقية الغاز والمياه مع دولة الاحتلال.

وحيا المشاركون هذه القرارات التي ليست بالغريبة عن مواقف المملكة التاريخية تجاه القضية الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني في دعم صمودهم بكل الإمكانيات المتاحة.

واستنكروا الانتهاكات الإسرائيلية والمجازر المتواصلة في غزة والضفة الغربية واستهدافها المستشفيات والمدارس والبنية التحتية وقطع الاتصالات السلكية واللاسلكية والكهرباء والمياه والتهجير القسري لهم .

وأكدوا أهمية التحرك الدولي والمنظمات الإنسانية الدولية لإيقاف المجازر الإسرائيلية والهجمات الإجرامية وحرب الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

--(بترا)

م ق/م ق/أس

17/11/2023 14:48:26