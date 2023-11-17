مسيرة تضامنية بوسط البلد نصرة لفلسطين وغزة وتنديدًا بجرائم الاحتلال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 تشرين الثاني (بترا)- انطلقت بعد صلاة الجمعة اليوم من أمام المسجد الحسيني في وسط البلد، مسيرة شعبية وحزبية ونقابية حاشدة للتنديد بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.
وهتف المشاركون في المسيرة شعارات منددة بالممارسات الإسرائيلية الهمجية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدين وقوف الأردن ملكاً وشعباً وحكومة معهم ضد العدوان الغاشم للاحتلال الإسرائيلي وحتى تحقيق آمال وطموحات الشعب الفلسطيني في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وثمن المشاركون الجهود والخطوات المهمة والمؤثرة التي تتخذها المملكة بقيادتها الهاشمية الحكيمة بدءاً من إعادة النظر بالعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية واتفاقية الغاز والمياه مع دولة الاحتلال.
وحيا المشاركون هذه القرارات التي ليست بالغريبة عن مواقف المملكة التاريخية تجاه القضية الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني في دعم صمودهم بكل الإمكانيات المتاحة.
واستنكروا الانتهاكات الإسرائيلية والمجازر المتواصلة في غزة والضفة الغربية واستهدافها المستشفيات والمدارس والبنية التحتية وقطع الاتصالات السلكية واللاسلكية والكهرباء والمياه والتهجير القسري لهم .
وأكدوا أهمية التحرك الدولي والمنظمات الإنسانية الدولية لإيقاف المجازر الإسرائيلية والهجمات الإجرامية وحرب الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
--(بترا)
م ق/م ق/أس
17/11/2023 14:48:26
MENAFN17112023000117011021ID1107448249
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