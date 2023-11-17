مستوطنون متطرفون يهاجمون مزارعين فلسطينيين جنوب نابلس

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 17 تشرين الثاني (بترا)- هاجم مستوطنون متطرفون اليوم الجمعة، مزارعين فلسطينيين في خربة يانون التابعة لأراضي عقربا، جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس مجلس قروي يانون راشد مرار في بيان، إن مستوطنين متطرفين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، هاجموا قاطفي الزيتون في المنطقة الغربية من يانون، وسط إطلاق النار، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم، وسرقوا المعدات ومحصول الزيتون.

--(بترا)

م . ف/أس

17/11/2023 14:36:45