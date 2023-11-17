مستوطنون متطرفون يهاجمون مزارعين فلسطينيين جنوب نابلس
التاريخ
11/17/2023 2:27:36 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 17 تشرين الثاني (بترا)- هاجم مستوطنون متطرفون اليوم الجمعة، مزارعين فلسطينيين في خربة يانون التابعة لأراضي عقربا، جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقال رئيس مجلس قروي يانون راشد مرار في بيان، إن مستوطنين متطرفين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، هاجموا قاطفي الزيتون في المنطقة الغربية من يانون، وسط إطلاق النار، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم، وسرقوا المعدات ومحصول الزيتون.
--(بترا)
م . ف/أس
17/11/2023 14:36:45
MENAFN17112023000117011021ID1107448247
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