استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال غرب الخليل

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 17 تشرين الثاني (بترا)- استشهد مواطنان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، بزعم محاولتهما تنفيذ عملية إطلاق نار، قرب بلدة ترقوميا غرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب ما أعلن جيش الاحتلال في بيان اليوم، فقد أبلغ جيش الاحتلال جهاز الارتباط المدني الفلسطيني، بأن "الشهيدين قرب الخليل، هما: محمد كامل أبو ميزر، وعبد الرحمن طلال أبو سنينة"، لافتاً إلى أنه لم تقع إصابات بين عناصر جيش الاحتلال..

--(بترا)

م.ف/أس

17/11/2023 14:22:45