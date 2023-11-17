استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال غرب الخليل
التاريخ
11/17/2023 2:27:35 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 17 تشرين الثاني (بترا)- استشهد مواطنان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، بزعم محاولتهما تنفيذ عملية إطلاق نار، قرب بلدة ترقوميا غرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب ما أعلن جيش الاحتلال في بيان اليوم، فقد أبلغ جيش الاحتلال جهاز الارتباط المدني الفلسطيني، بأن "الشهيدين قرب الخليل، هما: محمد كامل أبو ميزر، وعبد الرحمن طلال أبو سنينة"، لافتاً إلى أنه لم تقع إصابات بين عناصر جيش الاحتلال..
--(بترا)
م.ف/أس
17/11/2023 14:22:45
MENAFN17112023000117011021ID1107448246
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