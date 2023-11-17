4 آلاف مصل أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 17 تشرين الثاني (بترا)- أدى 4 آلاف مواطن مقدسي فقط، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك بسبب إجراءات وقيود الاحتلال الإسرائيلي في البلدة القديمة من القدس، بما فيها الأقصى.
وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيان، أنّ قوات الاحتلال منعت المصلين من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك، مما تسبب في انخفاض كبير في أعداد المصلين الذين تمكنوا من الوصول.
وأدى فلسطينيون صلاة الجمعة خارج البلدة القديمة بالقدس المحتلة، واعتدت عليهم قوات الاحتلال بإطلاق الغاز السام المسيل للدموع، والرصاص، ولاحقتهم في شوارع حي وادي الجوز.
--(بترا)
م.ف/م ق/أس
17/11/2023 14:11:23
MENAFN17112023000117011021ID1107448245
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