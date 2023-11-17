4 آلاف مصل أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 17 تشرين الثاني (بترا)- أدى 4 آلاف مواطن مقدسي فقط، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك بسبب إجراءات وقيود الاحتلال الإسرائيلي في البلدة القديمة من القدس، بما فيها الأقصى.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيان، أنّ قوات الاحتلال منعت المصلين من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك، مما تسبب في انخفاض كبير في أعداد المصلين الذين تمكنوا من الوصول.

وأدى فلسطينيون صلاة الجمعة خارج البلدة القديمة بالقدس المحتلة، واعتدت عليهم قوات الاحتلال بإطلاق الغاز السام المسيل للدموع، والرصاص، ولاحقتهم في شوارع حي وادي الجوز.

--(بترا)

م.ف/م ق/أس

17/11/2023 14:11:23