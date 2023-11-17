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إسبانيا تدين بشدة قصف محيط المستشفى الميداني الأردني

11/17/2023 2:27:33 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الثاني (بترا)- دانت إسبانيا بشدة قصف محيط المستشفى الميداني الاردني في غزة والذي أدى إلى إصابة سبعة من العاملين في القطاع الصحي أثناء أدائهم واجبهم.
وأعلنت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان اليوم عن تضامن إسبانيا مع الحكومة الأردنية ومع المصابين.
وأكدت، انه من الواجب دائما احترام القانون الإنساني الدولي وخاصة المتعلق بالعاملين في القطاع الصحي أثناء أدائهم واجبهم في التعامل مع المدنيين الابرياء.
--(بترا)
ص خ/م ق/ح أ
17/11/2023 13:45:41

MENAFN17112023000117011021ID1107448244

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