إسبانيا تدين بشدة قصف محيط المستشفى الميداني الأردني

إسبانيا تدين بشدة قصف محيط المستشفى الميداني الأردني
التاريخ
11/17/2023 2:27:33 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 تشرين الثاني (بترا)- دانت إسبانيا بشدة قصف محيط المستشفى الميداني الاردني في غزة والذي أدى إلى إصابة سبعة من العاملين في القطاع الصحي أثناء أدائهم واجبهم.
وأعلنت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان اليوم عن تضامن إسبانيا مع الحكومة الأردنية ومع المصابين.
وأكدت، انه من الواجب دائما احترام القانون الإنساني الدولي وخاصة المتعلق بالعاملين في القطاع الصحي أثناء أدائهم واجبهم في التعامل مع المدنيين الابرياء.
--(بترا)
ص خ/م ق/ح أ
17/11/2023 13:45:41
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